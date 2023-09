‘Wellicht had Ajax hem kunnen halen, maar hij komt niet van het tweede niveau’

Zaterdag, 2 september 2023 om 14:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:30

Noa Lang maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar PSV. Gezien zijn verleden bij Ajax was het een pikante transfer, maar de buitenspeler lijkt vooralsnog goed op zijn plek te zitten in Eindhoven. Verslaggever Justus Dingemanse was aanwezig op het jaarlijkse Gentlemen’s Dinner van Life After Football en sprak onder meer Regi Blinker, Jack van Gelder en Toine van Peperstraten over de transfer van de 24-jarige Lang, die dit jaar op de cover van het Life After Football-blad prijkt.

"Ik was wel verrast dat hij terugkwam naar Nederland", vertelt Blinker. "Ook omdat ik wel meekreeg welke andere clubs interesse hadden. Ook zeker vanuit de Premier League. Volgens mij was er vanuit heel veel plekken interesse voor Lang. Maar zijn vader vertelde dat het meteen raak was toen PSV belde. Toen hoefde Lang ook niet meer met andere clubs te praten."

Ook Van Gelder is verbaasd dat Lang vanaf dit seizoen voor PSV uitkomt. "Wellicht was hij wel naar Ajax gegaan als de Amsterdammers hem hadden benaderd. Maar ja, hij komt niet uit een tweede divisie van een land", grapt Van Gelder, doelend op de inkomende Ajax-transfers van Jakov Medic en Georges Mikautadze, die allebei overkwamen van teams die afgelopen seizoen op het tweede niveau van hun land speelden. "Maar Lang zal zijn keuze op gevoel hebben gemaakt."

Van Peperstraten is lyrisch over de nieuwbakken PSV-aanvaller. "Als je hem nu ziet spelen, dan valt zijn volwassenheid op. En hij heeft geruisloos Xavi Simons opgevolgd, terwijl dat dé smaakmaker was bij PSV. Dat heeft Lang wel heel knap gedaan." Toch denkt de verslaggever van de NOS dat er nog meer in zit voor de linksbuiten. "Hij loopt al een paar weken te tobben met een blessure, dus hij kan alleen nog maar beter worden. Lang en PSV is een match made in heaven."