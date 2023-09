Weimar blundert in minuut 93, waardoor Oranje Leeuwinnen afgaan in België

Vrijdag, 22 september 2023 om 22:39 • Rian Rosendaal

De Oranje Leeuwinnen zijn de UEFA Women's Nations League vrijdagavond begonnen met een pijnlijke 2-1 nederlaag op bezoek bij België. Jill Roord opende na een uur spelen in Leuven de score namens de ploeg van bondscoach Andries Jonker, al bleek dat dus niet voldoende voor de volle buit. Marie Detruyer maakte gelijk en ver in blessuretijd was Jassina Blom de grote held van de Belgische vrouwen. Nederland kan zich alleen rechtstreeks voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 kwalificeren als het groepswinnaar wordt in een poule met verliezend WK-finalist Engeland, Schotland en België.

Oranje, waar Jacintha Weimar onder de lat stond als debutant en Caitlin Dijkstra de gestopte Stefanie van der Gragt achterin verving, wist vier van de laatste vijf ontmoetingen met de Belgen winnend af te sluiten. De laatste nederlaag dateert van november 2016, toen in een oefeninterland met 3-2 werd verloren. De Oranje Leeuwinnen waren in de beginfase dreigend en dan met name via Lieke Martens. Doelpunten leverde dat echter niet op voor de kwartfinalist op het afgelopen WK. Kort voor het rustsignaal faalden Martens en Lineth Beerensteyn in kansrijke positie, waardoor beide teams met een 0-0 tussenstand gingen rusten.

De Oranje Leeuwinnen bleven ook na rust de aanval zoeken en de beloning volgde na een uur spelen op Belgische bodem. Beerensteyn behield met de rug naar het doel het overzicht en bediende Roord, die beheerst binnenschoot: 0-1. Lang nagenieten was er echter niet bij, want slechts een minuut later maakte Detruyer met haar schouder gelijk: 1-1. Nederland leek de snelle gelijkmaker snel te hebben verwerkt en onder leiding van Martens werd het Belgische doel veelvuldig opgezocht. Ook Roord liet zich gelden in aanvallend opzicht, al was de middenvelder niet gelukkig in de afronding.

Er kwam ver in blessuretijd alsnog een winnaar in Leuven, al waren dat niet de Oranje Leeuwinnen. De debuterende Weimar zag er niet goed uit bij een hoekschop en het was Blom die daar optimaal van profiteerde: 2-1. Een valse start dus voor Oranje en de jarige Jonker, die deze vrijdag 61 is geworden. De nederlaag zal echter snel naar de achtergrond moeten worden gedrukt, want dinsdag wacht in De Galgenwaard de ontmoeting met het sterke Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.