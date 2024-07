Rob Jansen vindt niet dat Wout Weghorst moet starten tegen Frankrijk

Wim Kieft ergert zich soms aan Wout Weghorst, maar kan tevens genieten van de aanvaller van Oranje. De voormalig international van het Nederlands elftal denkt echter niet dat bondscoach Ronald Koeman hem vrijdag opstelt tegen Frankrijk, ondanks de winnende goal tegen Polen.

"Ik heb me kostelijk vermaakt met Wout Weghorst natuurlijk", blikt Kieft dinsdag terug in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat begon al in de aanloop naar die wedstrijd. Niemand was verbaasd dat Wout Weghorst niet in de basis stond, behalve hijzelf."

"Het is allemaal een beetje overdreven altijd. En nu gaan we ons nog meer kostelijk vermaken met Wout, die morgen misschien hoort dat hij weer niet speelt (tegen Frankrijk, red.). En wéér denkt dat hij in de basis staat."

"Hij zou dat wel verdienen, maar dat gaat niet gebeuren", voorspelt Kieft. "Je kunt je aan hem ergeren en soms word je moe van hem. Maar dan heb je nog iets om over te praten. In plaats van al die nutteloze krantenstukken, want ze weten ook van gekkigheid niet meer wat ze moeten schrijven.

Jansen

Tafelgenoot Rob Jansen vindt niet dat Weghorst vrijdag moet starten tegen Frankrijk. "Koeman moet hem tegen Oostenrijk opstellen. Tegen Frankrijk heeft geen zin, want in dat gebied (strafschopgebied, red.) komen we niet."

"Waarom zou je hem opstellen? Dit is toch zijn rol?", vult Michel van Egmond aan. "Ik denk dat elke trainer blij is met Wout Weghorst", voegt Jansen toe aan de discussie over de matchwinner van het Nederlands elftal.

Volgens Kieft is Weghorst behoorlijk populair bij zijn mede-internationals. "Toen hij de kleedkamer inkwam, gingen ze allemaal staan en applaudisseren, las ik. En daar groei je natuurlijk van. En het is wel leuk dat hij een beetje waardering krijgt."

