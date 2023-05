Weghorst snapt niets van publiciteit en onthult inhoud gesprek met Man United

Maandag, 8 mei 2023 om 20:58 • Mart van Mourik

Wout Weghorst heeft niet te horen gekregen dat hij moet vertrekken bij Manchester United, zo laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Afgelopen vrijdag meldden diverse Britse media dat de spits de deur wordt gewezen bij the Red Devils, maar hij geeft zelf aan dat die geruchten niet kloppen. “De club gaf in gesprekken aan heel tevreden met mij te zijn”, aldus Weghorst.

Manchester United huurt Weghorst momenteel van Burnley, waar hij nog tot medio 2025 onder contract ligt. Waar de spits kort na zijn komst afgelopen winter meermaals kon rekenen op een basisplek onder manager Erik ten Hag, moest hij de laatste veelal genoeg nemen met een reserverol. Meerdere Britse media, waaronder Manchester Evening News, meldden dat United genoeg heeft gezien en het huurcontract van Weghorst zeker niet gaat verlengen. De dertigjarige aanvalsleider is verbaasd over het nieuws uit Engeland.

“Mijn zaakwaarnemers hebben in verkennende gesprekken gehoord dat de directie een volgende huurperiode niet uitsluit”, vertelt Weghorst. “In die gesprekken gaf de club aan heel tevreden met mij te zijn. Met mij is absoluut niet gecommuniceerd dat Manchester United niet verder wil met mij. Ik heb inderdaad in de media andere geluiden opgevangen, maar naar mij toe is waardering uitgesproken. Ze vinden mij absoluut een toevoeging voor het elftal.”

“Er is waardering naar mij toe uitgesproken”, vervolgt Weghorst, die afgelopen Premier League-duel met West Ham United (1-0 nederlaag) een basisplek kreeg. “Het is zeker niet het geval dat de club aan ons of aan mij heeft gecommuniceerd niet met mij verder te gaan. Integendeel zelfs. Ik moet afwachten. Mijn taak is om me te concentreren op de competitie en de overige sportieve doelen. Aan het einde van de rit zie ik dan wel hoe het gaat”, besluit de spits.