Weghorst reageert op controversiële quote van Van Gaal over ‘vooropgezet spel’

Donderdag, 7 september 2023 om 23:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 02:58

Wout Weghorst weigert een uitgesproken mening te ventileren over de inhoud van de recente uitspraken van Louis van Gaal. De oud-bondscoach werd met het Nederlands elftal tijdens het afgelopen WK in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië. Van Gaal stelde dinsdag dat de uiteindelijke WK-zege van de Argentijnen een 'vooropgezet spel' was. Donderdagavond, na de EK-kwalificatiezege van Oranje op Griekenland (3-0), wordt Weghorst geconfronteerd met de uitspraken van zijn voormalige trainer.

Van Gaal baarde dinsdag opzien bij de Eredivisie Awards door te spreken van een 'vooropgezet plan' op het WK in Qatar. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt, en hoe wij eraan komen. Als je ziet hoe sommige Argentijnse spelers over de schreef gingen zonder bestraft te worden, denk ik dat het allemaal vooropgezet spel was.” Van Gaal werd vervolgens gevraagd wat hij precies wil zeggen. “Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg.” De verslaggever stelde een nieuwe wedervraag. “Dat Messi wereldkampioen moest worden?” Van Gaal knikte. “Dat denk ik, ja. Maar ik heb nu genoeg gezegd.”

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vraagt Weghorst, die eenmaal scoorde tegen de Grieken, wat hij dacht na de uitspraken van Van Gaal. "Toen dacht ik: wat een fantastische, eerlijke, heerlijke man", antwoordt de spits van TSG Hoffenheim. Op de vraag van Kamperman of Van Gaal een punt heeft, antwoordt Weghorst neutraal. "Nee, je vraagt wat ik dacht. Dat was wat ik dacht. Of hij een punt heeft... Of wat mijn mening is... Dat weet ik niet. Maar ik vind het prachtig dat hij zegt wat hij denkt, hoe hij dat voelt en hoe hij dat beleeft. Mijn mening doet er niet zo veel toe. Als jij mij dat vraagt, is dat mijn eerste gedachte."

Kamperman probeert opnieuw de mening van Weghorst los te peuteren. "Dat vind ik heel lastig", antwoordt hij. "Er zit daar nog zó veel gevoel. Uiteindelijk wil je zelf dat WK winnen en ja... Of dat echt zo is... Ik heb geen flauw idee. Ik hoop het niet. Ik ga er vanuit dat het voetbal, de FIFA en wij als voetballiefhebbers... Elk toernooi weer proberen de beste te zijn. Dat zulke dingen niet spelen." Weghorst maakte tijdens het duel met Argentinië twee zeer late treffers, waarmee de 2-0 achterstand werd weggepoetst. Oranje verloor uiteindelijk na strafschoppen, terwijl Argentinië na de kwartfinale ook Kroatië en Frankrijk versloeg en dus wereldkampioen werd.