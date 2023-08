Weghorst krijgt fraai nummer en verschijnt met opvallende coupe bij Hoffenheim

Woensdag, 9 augustus 2023 om 12:20 • Wessel Antes • Laatste update: 12:23

Wout Weghorst gaat bij TSG Hoffenheim spelen met rugnummer 10, zo blijkt uit een video die de Duitse club deelt via de officiële kanalen. Waar de boomlange spits het bij Manchester United moest doen met rugnummer 27, heeft hij het fraaie rugnummer dat hij bij Besiktas al mocht dragen nu terug. In de video valt ook te zien dat het kapsel dat Weghorst in Istanbul had in ere hersteld is: de in Borne geboren spits heeft zichzelf opnieuw een opvallende geblondeerde coupe laten aanmeten. Met dat kapsel presteerde Weghorst bij Besiktas overigens uitstekend: in 18 officiële duels was de aanvalsleider goed voor 9 doelpunten en 4 assists. In Duitslands was de spits eerder actief voor VfL Wolfsburg.