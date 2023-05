Weghorst heeft door verblijf bij United ineens tal van opties in de PL

Donderdag, 4 mei 2023 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:06

Wout Weghorst heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs uit de Premier League, zo onthult The Telegraph. Om welke clubs het gaat maakt het Britse ochtendblad niet bekend. Weghorst wordt momenteel door Manchester United gehuurd van Burnley. Verwacht wordt dat de promovendus hem niet terug wil, waardoor een vertrek in de maak is. De spits heeft nog een contract tot 2025 bij the Clarets.

Als het aan Weghorst zelf ligt, staat hij ook volgend seizoen onder contract bij Manchester United. De aanvaller heeft het naar zijn zin op Old Trafford en zou graag langer samenwerken met Erik ten Hag. De Engelse grootmacht heeft hem echter in de wachtkamer gezet en moet nog spreken over zijn toekomst. Ten Hag heeft er afgelopen weekend nog maar eens op aangedrongen dat hij een nieuwe spits wil. Harry Kane lijkt de belangrijkste kandidaat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Nederlandse manager was dit seizoen te veel afhankelijk van de doelpunten van Marcus Rashford (29 in 51 officiële wedstrijden). Cristiano Ronaldo vertrok halverwege het seizoen en Anthony Martial lag lange tijd in de lappenmand met een blessure. Om die reden werd Weghorst ingevlogen als noodoplossing. De spits uit Borne mocht in negentien opeenvolgende wedstrijden starten van Ten Hag, maar maakte nooit een onuitwisbare indruk.

In de huidige situatie keert Weghorst komende zomer gewoon terug bij Burnley, waar hij nog een contract heeft voor twee jaar. The Clarets wisten zich onder leiding van Vincent Kompany te verzekeren van het kampioenschap in de Championship, waardoor het na een jaar terugkeert op het hoogste niveau. Weghorst kwam in het degradatiejaar van Burnley tot 20 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf. Na een halfjaar vertrok hij op huurbasis naar Besiktas.