Weghorst doet direct na penaltyserie wat teamgenoten nalaten en gaat viral

Zondag, 23 april 2023 om 23:22 • Jeroen van Poppel

Wout Weghorst behaalde zondagavond met Manchester United in een zenuwslopende strijd met Brighton & Hove Albion de finale van de FA Cup. De spits schoot zelf zijn poging in de strafschoppenserie, die volgde op het 0-0 gelijkspel, binnen en kon na de winnende van ploeggenoot Victor Lindelöf het feestje vieren. Weghorst deed dat op geheel eigen wijze: waar zijn teamgenoten rond de middenstip bleven, trok de Oranje-international een gigantische sprint richting het doel, om de bekerwinst te vieren met de meegereisde supporters op Wembley. De finale is overigens op zaterdag 3 juni in hetzelfde stadion tegen stadsgenoot Manchester City.