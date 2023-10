Weghorst belangrijk met eerste goal; tiende nederlaag op rij voor Union Berlin

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 17:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:50

Wout Weghorst was zaterdagmiddag goud waard voor TSG Hoffenheim. De boomlange spits benutte in het duel bij VfB Stuttgart een strafschop en was zo medeverantwoordelijk voor de 2-3 zege in de autostad. Grischa Prömel zorgde in de openingsfase al voor de openingstreffer van de bezoekers. Stuttgart kwam na rust terug via Chris Führich, die vijf minuten later echter moest toezien hoe Robert Skov voor de 1-3 zorgde. Deniz Undav tekende voor de eindstand. In Bremen leed Champions League-deelnemer Union Berlin zijn tiende (!) nederlaag op rij over alle competities.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 2-3

Stuttgart, dat het zonder zijn geblesseerde topscorer Serhou Guirassy moest stellen, zocht in de vijfde minuut de aanval. Een voorzet leverde niets op, waarna Weghorst de bal veroverde en een fraaie steekpass in huis had op collega-spits Maximilian Beier. Hij stuitte op Alexander Nübel, waarna de rebound een prooi was voor Prömel: 0-1.

Na een minuut of twintig kreeg Hoffenheim een strafschop, nadat Anthony Rouault een ongelukkig tikje uitdeelde in het gezicht van Beier. Weghorst pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot via de binnenkant van de paal raak: 1-1. Niet veel later kreeg ook Stuttgart een strafschop na een overtreding van Hoffenheim-goalie Oliver Baumann. Undav ging achter de bal staan, maar miste.

De Duitse spits was na een uur spelen wel belangrijk met een schitterend hakje op Führich, die oog in oog kwam te staan met Baumann en niet teleurstelde: 1-2. Vijf minuten later liet Skov Hoffenheim weer juichen. De Deen kreeg te veel ruimte in de zestien van Stuttgart en plaatste de bal in de verre hoek: 1-3.

Stuttgart gaf niet op en kwam een kwartier voor tijd op 2-3. Undav kopte van dichtbij binnen, nadat een voorzet even eerder op de binnenkant van de paal belandde. Een gelijkmaker zat er daarna echter niet meer in voor de thuisploeg.

Werder Bremen - Union Berlin 2-0

Union won zijn eerste (Bundesliga-)duels van het seizoen nog met 4-1, maar sindsdien zijn de hoofdstedelingen onherkenbaar. In Bremen hoopte de ploeg van Urs Fischer de negatieve spiraal te doorbreken, maar het mocht niet zo zijn. Robin Knoche bracht Werder middels een eigen doelpunt vlak voor rust op voorsprong.

Na een uur kreeg Rani Khedira bovendien rood voor een Nigel de Jong-achtige karatetrap jegens Romano Schmid. Werder gaf de voorsprong met elf tegen tien niet meer uit handen. Sterker nog: Marvin Ducksch zorgde een kwartier voor tijd voor de 2-0 door eerst schitterend aan te nemen en daarna net zo fraai over Frederik Rønnow te lobben. De tiende nederlaag op rij voor Union werd daarmee een feit.