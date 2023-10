Weet het Nederlands elftal ditmaal wél te scoren tegen Frankrijk?

Woensdag, 11 oktober 2023 om 13:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:11

Het Nederlands elftal staat vrijdag voor de zware taak om verliezend WK-finalist Frankrijk te verslaan. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in maart nog met 4-0 verliezen in het Stade de France. Lukt het Oranje deze keer om wel een positief resultaat neer te zetten tegen de koploper in kwalificatiegroep B?

Nederland bezet momenteel de tweede plaats, met een achterstand van zes punten op Frankrijk. Wel heeft Oranje nog een wedstrijd tegoed. De eerste twee landen in elke poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Duitsland van volgend jaar. Oranje won in september met 3-0 van Griekenland en met 1-2 van Ierland, al zal de opgave tegen het sterke Frankrijk waarschijnlijk een stuk zwaarder zijn.

