Weet Feyenoord na Celtic ook Lazio te verslaan in de Champions League?

Maandag, 23 oktober 2023 om 14:00 ‚ÄĘ Rian Rosendaal ‚ÄĘ Laatste update: 14:04

Feyenoord won zaterdag voor de zevende keer op rij in de Eredivisie. Ditmaal was Vitesse (4-0) het slachtoffer van de Rotterdamse dadendrang. Zodoende blijft de regerend landskampioen in het spoor van PSV, dat nog geen enkel punt heeft laten liggen. De focus van Feyenoord ligt voorlopig echter op de Champions League. Het sterke Lazio komt woensdag namelijk op bezoek in De Kuip.

Arne Slot zag zijn elftal sterk beginnen aan de groepsfase van het miljardenbal: halverwege september werd Celtic met 2-0 verslagen. Feyenoord maakte vervolgens veel indruk tegen Atlético Madrid, al was dat niet genoeg om de 3-2 nederlaag te voorkomen. Lazio won enkele weken geleden in extremis met 1-2 van Celtic. Thuis tegen Atlético (1-1) redde de mee opgekomen doelman Ivan Provedel ver in blessuretijd een punt voor de Romeinen met een knappe kopbal.

