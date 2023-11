Weet Calvin Stengs ook in het shirt van Feyenoord een hattrick te maken?

Zaterdag, 25 november 2023 om 12:30 • Rian Rosendaal

Voor Feyenoord ligt de focus weer op de Eredivisie. De regerend landskampioen en huidige nummer twee moet in de Rotterdamse derby zien af te rekenen met Excelsior, alleen al om in het spoor te blijven van koploper PSV. De ontmoeting in het Van Donge & De Roo Stadion begint zaterdag om 16:30 uur.

Voor Calvin Stengs was het een meer dan geslaagde week. De vleugelaanvaller, bezig aan een sterk seizoen in het shirt van Feyenoord, tekende dinsdag voor een hattrick namens Oranje in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Mede dankzij de scoringsdrift van Stengs won het Nederlands elftal met ruime cijfers in Faro: 0-6.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Rotterdam een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Excelsior - Feyenoord is dit een speciale odd voor een goal van Stengs. De reguliere quotering is 3.20. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+