Weet Ajax uitblinker binnenboord te houden? 'Zijn niet veel clubs waar ik Ajax voor inruil'

Voor Kenneth Taylor is het geen uitgemaakte zaak dat hij deze zomer vertrekt bij Ajax. De middenvelder heeft in een interview met het Algemeen Dagblad gezegd dat hij de Amsterdamse club niet zomaar inruilt.



Taylor was afgelopen seizoen een van de uitblinkers namens de recordkampioen van Nederland. De 23-jarige spelverdeler kwam in 33 Eredivisie-wedstrijden tot 9 doelpunten en 6 assists.



“Ik voel me klaar voor de volgende stap, want ik heb al 160 duels voor Ajax gespeeld”, begint Taylor wanneer hem gevraagd wordt naar zijn toekomst. “De ambities zijn er wel, maar tegelijkertijd zit ik nu bij mijn favoriete club.”



“Er zijn niet veel clubs waar ik Ajax voor zou inruilen”, gaat Taylor verder. “Als er geen mooie club komt, dan blijf ik bij Ajax. Ik heb met Alex Kroes (technisch directeur, red.) gesproken. Hij gunt me een stap maar wil ook graag dat ik nog een jaartje blijf.



“Het is lastig om er iets over te zeggen, want ik weet het gewoon nog niet, maar ik meen het als ik zeg dat er voor mij niet veel mooier is dan spelen voor Ajax”, besluit Taylor.



Ajax heeft John Heitinga aangesteld als hoofdtrainer voor komend seizoen. Taylor werkte al eens met hem samen in 2023, toen Heitinga op interim-basis het stokje van Alfred Schreuder overnam.



“Ik werkte heel goed met hem samen. We waren altijd eerlijk en open naar elkaar toe. Ik vind zijn coaching en uitstraling heel goed. Hij begrijpt de spelers en ook tactisch is hij erg sterk. Hij komt hier vandaan en kent het Ajax-spelletje”, aldus de middenvelder van Ajax.