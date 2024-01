Weergaloze assist van Asensio hoogtepunt bij eclatante overwinning PSG in beker

Paris Saint-Germain heeft zondagavond zonder enige moeite afgerekend met US Revel, een ploeg van het zesde niveau van Frankrijk. De wedstrijd was op geen enkel moment spannend en de Parijzenaren scoorden er op los: 0-9. Kylian Mbappé was goed voor drie doelpunten en nam de wedstrijdbal mee naar huis.

PSG begon in een verrassend sterke opstelling, die vooral gevuld was met aanvallend ingestelde spelers. Zo waren er basisplaatsen voor drie spitsen: Mbappé, Gonçalo Ramos en Randal Kolo Muani. Verder verschenen onder meer bekende spelers als Marco Asensio, Carlos Soler en Nordi Mukiele aan de aftrap, terwijl de meeste andere grote namen rust kregen.

Het verzet van Revel was al snel gebroken. Na een mooie aanval over meerdere schijven, belandde de bal uiteindelijk in de zestien van de amateurploeg bij Mbappé. De Franse superster schoof vervolgens met zijn linkerbeen binnen: 0-1.

PSG verdubbelde de marge al gauw daarna. Een voorzet vanaf de rechterkant werd ongelukkig in het eigen doel gegleden door Maxence N'Guessan: 0-2. Niet veel later verzorgde Asensio de 0-3, op aangeven van Soler.

Nog voor rust zou PSG al op 0-4 komen. Deze goal werd gescoord door Mbappé, maar de meeste aandacht ging uit naar de wonderbaarlijke assist van Asensio. De Spanjaard kreeg een hoge bal achter zich gespeeld en passte deze met zijn hak vanuit de lucht in één keer naar Mbappé, die vervolgens knap raak kopte.

that assist… i’m gonna remember it forever thank you asensio ??????? pic.twitter.com/rDl7IVa4Pg — ? (@Iivsbuffy) January 7, 2024

Al snel na de pauze viel de vijfde treffer en weer was het de beurt aan Mbappé. Na een fraaie aanval kon de superster voor open doel binnentikken op aangeven van wederom Asensio: 0-5.

Ondanks de ruime voorsprong en de zeker lijkende plaatsing voor de volgende ronde van de beker nam PSG geen gas terug. De uitploeg liep via doelpunten van Ramos, Kolo Muani, Cher Ndour en nogmaals Kolo Muani uit naar een 0-9 overwinning.

