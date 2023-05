Weekloon €350.000 moet Premier League-ster na 11 jaar naar Saudi-Arabië brengen

Woensdag, 10 mei 2023 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Hugo Lloris heeft een zeer lucratief aanbod in handen om de Premier League na elf seizoenen te verlaten. De 36-jarige doelman van Tottenham Hotspur kan voor een verdrievoudiging van zijn salaris aan de slag in Saudi-Arabië, zo meldt The Times. Lloris, die nog een jaar vastligt, wil eerst de nieuwe plannen van Tottenham aanhoren. Mocht dat niet bevallen, dan kan de Fransman voor ongeveer 350.000 euro per week tekenen in het Midden-Oosten.

Al sinds de zomer van 2012 staat Lloris onder de lat bij the Spurs, die hem destijds weghaalden bij Olympique Lyon. De Fransman begint op leeftijd te raken, maar is nog altijd de onbetwiste nummer één. De keeper kwakkelt dit seizoen met blessureleed en staat sinds enkele weken weer aan de kant. Tottenham maakt een zeer teleurstellend seizoen door, waarin kwalificatie voor de Champions League al uit zicht is.

Als gevolg van de slechte prestaties werd Antonio Conte eind maart ontslagen als hoofdcoach van the Spurs. Lloris twijfelt over zijn toekomst in Londen, maar wil de plannen van voorzitter Daniel Levy graag aanhoren, voordat hij een beslissing neemt. Die zal voor een groot deel afhangen van wie Tottenham aanstelt als nieuwe trainer en de mogelijkheden die er zijn om de selectie te versterken. Clubicoon Harry Kane ligt nog maar een jaar vast en dreigt te vertrekken naar een van de concurrenten van Tottenham.

Lloris zelf heeft meerdere aanbiedingen in handen, weet The Times. Daarvan is het salarisvoorstel uit Saudi-Arabië veruit het lucratiefst. Momenteel staat Lloris voor 100.000 Britse pond per week op de loonlijst bij Tottenham, een bedrag dat hij kan verdrievoudigen in het Midden-Oosten. Lloris speelde tot nu toe 447 wedstrijden voor Tottenham, waarin hij 151 keer de nul hield. Namens Frankrijk kwam hij tot 145 interlands. De laatste daarvan was de verloren WK-finale tegen Argentinië (3-3, 4-2 n.s.) waarna Lloris stopte als international.