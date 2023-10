‘Weeffout’ in de selectie van PSV: Eindhovenaren willen in januari de markt op

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 08:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 09:07

PSV wil in januari een extra nummer 6 halen, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Peter Bosz heeft met Jerdy Schouten slechts één pure defensieve middenvelder in huis en dat vindt men te weinig. “De weeffout in de selectie van afgelopen zomer wordt steeds duidelijker”, aldus Elfrink.

PSV haalde deze zomer naast Schouten ook Hirving Lozano, Noa Lang, Ricardo Pepi, Armel Bella-Kotchap, Malik Tillman en Sergiño Dest binnen. Dat Schouten de enige nummer 6 in de selectie is, is ‘een weeffout’, schrijft Elfrink.

“Alom is er lof voor Earnest Stewart en dat is ook logisch, want PSV heeft een aantal aankopen gedaan die voorlopig goed renderen en waar de club waarschijnlijk nog veel plezier aan kan beleven”, schrijft de clubwatcher.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Er is wel een maar. Dat er naast Schouten een extra ‘nummer zes’ moet komen, wordt wel steeds duidelijker.” Bosz schuift Olivier Boscagli soms een linie naar voren, maar vindt dat niet ideaal.

De trainer van de Eindhovenaren liet afgelopen weekend al weten dat hij de bezetting op die positie ‘wat gekunsteld’ vindt. PSV was deze zomer bezig met de komst van Aster Vranckx, maar tot een transfer kwam het niet voor de 21-jarige middenvelder van VfL Wolfsburg.

“Bosz liet onlangs doorschemeren hem eigenlijk ook geen échte nummer zes te vinden”, schrijft Elfrink over de Belgische rechtspoot.

“Daarmee is hij niet direct van de lijst verdwenen, maar de club kijkt dus ook naar eventuele alternatieven.”