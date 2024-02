Wederom McTominay kopt Manchester United naar overwinning op Aston Villa

Manchester United mag blijven dromen van Champions League-voetbal komend seizoen. The Mancunians waren zondagmiddag met 1-2 te sterk voor Aston Villa. Rasmus Højlund maakte wederom een treffer en Scott McTominay verzorgde het winnende doelpunt. Douglas Luiz scoorde namens de thuisploeg. Manchester United staat nog steeds zesde, maar nadert plek vijf, waar Villa staat, op vijf punten.

De eerste kans van het duel werd eigenhandig door Alejandro Garnacho gecreëerd. De jonge Argentijn dribbelde langs twee verdedigers en haalde met links uit. Zijn poging dwaalde echter twee meter naast het doel.

Luttele minuten later was het alsnog raak voor de manschappen van manager Erik ten Hag. Harry Maguire kopte een corner van Bruno Fernandes door op Højlund, die van dichtbij binnentikte: 0-1. De Deense spits heeft nu vijf Premier League-duels op rij gescoord.

Na de openingstreffer drong Villa veelvuldig aan op de gelijkmaker. Ollie Watkins moest in een één-op-één-kans zijn meerdere erkennen in André Onana. De Kameroense doelman redde eerder al eens knap bij en harde pegel van John McGinn.

Vroeg in het tweede bedrijf kregen the Villans via Ollie Watkins een reuzenkans op de gelijkmaker. De Engelsman kreeg de bal vanaf de zijkant laag aangespeeld en hoefde er alleen nog maar tegenaan te lopen. Onana stond echter in de weg en hield de bal op miraculeuze wijze uit het doel.

Na 67 minuten was het vervolgens alsnog raak voor de ploeg van Unai Emery. Douglas Luiz kreeg de bal na een opnieuw ingebrachte hoekschop voor zijn voeten en schoot van dichtbij hard raak in het dak van het doel: 1-1.

Na de gelijkmaker kregen beide elftallen kansen om de drie punten alsnog binnen te slepen, maar het viel uiteindelijk de kant op van Manchester United. Diogo Dalot, die een uitstekende wedstrijd speelde, gaf een mooie voorzet op het hoofd van wie anders dan Scott McTominay, die zo zijn zevende van het seizoen maakte en de eindstand bepaalde op 1-2.



