‘We hebben stelletje klotespelers gehaald. Nu sta ik er alleen voor bij Ajax’

Maandag, 4 september 2023 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Valentijn Driessen denkt dat Brian Brobbey helemaal geen vertrouwen meer heeft in dit seizoen bij Ajax. De journalist van De Telegraaf zag de spits van Ajax zich zondag moeizaam door een interview worstelen met NOS-verslaggever Jeroen Grueter. "Als Brobbey werkelijk zijn hart laat spreken, dan zegt hij: 'Natuurlijk heb ik er geen vertrouwen in'", aldus Driessen in Kick-off.

Presentator Pim Sedee haalt in de podcast het interview van Brobbey aan. "Jeroen Grueter vroeg: 'Heb je er nog een beetje vertrouwen in?' Brobbey zei: 'Ja, ja.' Grueter vroeg toen: 'Heb je er veel vertrouwen in?' Toen zag je hem kijken van..." Driessen haakt daar op in. "Ik vind het sowieso knap dat Brobbey überhaupt nog voor de camera komt. Hij weet dat hij de strontkar over zich heen krijgt. Hij krijgt allemaal van dit soort kutvragen."

Brobbey wist zondag tegen Fortuna Sittard (0-0) geen geldig doelpunt op het scorebord te zetten en werd na een uur gewisseld. "Als hij werkelijk zijn hart laat spreken, dan zegt hij: 'Natuurlijk heb ik er geen vertrouwen in. We hebben een stelletje klotespelers gehaald. Er liep hier veel kwaliteit, nu sta ik alleen in de spits bij Ajax. Het is gewoon treurig. En dan raak ik een bal goed, weliswaar buitenspel, maar een goede goal die een beetje vertrouwen geeft, en dan word ik na een uur gewisseld...'"

Driessen neemt het voor Brobbey op. "Het Ajax-product wordt naar de kant gehaald en dan komt Akpom, of weet ik hoe die jongen heet, die er ook geen ene donder van bakte." Presentator Sedee verbaast zich erover dat Driessen zo snel al een conclusie trekt over Chuba Akpom, die overkwam van Middlesbrough. "Ik kan in vijf minuten zien of iemand een Ajax-speler is, ja of nee", verzekert Driessen.