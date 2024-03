‘Wat verwacht je? Dat Mannsverk er 4 passeert en de bal in de kruising schiet?’

Pierre van Hooijdonk is totaal niet te spreken over het spel van Ajax en de keuzes van trainer John van 't Schip tegen Fortuna Sittard, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De analist vindt het geen wonder dat de Amsterdammers zo moeilijk tot doelpunten komen in het nieuwe 5-4-1 systeem. “Wat verwacht je dan?”

Ajax speelde zondag in eigen huis met veel moeite met 2-2 gelijk tegen Fortuna. Uitgerekend Brian Brobbey moest als invaller voor de late gelijkmaker zorgen namens de Amsterdammers. Van Hooijdonk is niet verbaasd dat Ajax zonder hun superspits zo moeizaam kansen weet te creëren. “Wat verwacht je zonder Brobbey, Berghuis en Bergwijn? Dat Mannsverk er vier passeert en de bal in de kruising schiet? Of Henderson?”, aldus Van Hooijdonk.

“Het is toch eigenlijk wel heel erg triest dat we naar een Ajax moeten gaan kijken, dat thuis tegen Fortuna Sittard gewoon niks kan klaarspelen”, vervolgt Ibrahim Afellay. “Maar ook de intensiteit, dat is het minste wat je kan opbrengen. Het was de hele tijd een tikkie breed en een tikkie terug. Er was niemand die de bal vooruit speelde.”

Ook Rafael van der Vaart is niet te spreken over het spel van Ajax. Ook het spel van afgelopen donderdag tegen Aston Villa in de Conference League, waar Ajax nog veel complimenten over ontving, kon hem niet bekoren. “Ajax heeft één keer op doel geschoten en we zijn allemaal blij.”

“Daar word ik heel erg verdrietig van”, vervolgt Van der Vaart, die vervolgens niet op steun kan rekenen van Van Hooijdonk. “Ik vond het aanstekelijk om Ajax te zien spelen. Het hele stadion stond erachter en ik vond dat ze ook goed druk zetten tegen de nummer vier van Engeland, want dat is toch hoe je het bekijkt.”

“Ik vind dat de Ajax-fans zich echt waanzinnig gedragen, in positieve zin, want ik word niet vrolijk van één schot tegen Aston Villa”, gaat Van der Vaart verder. “Tottenham Hotspur wint dit weekend met 0-4 van Aston Villa, heeft Ajax het dan echt zo goed gedaan?”, vraagt de ex-international zich vervolgens hardop af.

Ook Afellay neemt geen blad voor de mond. “Het zijn natuurlijk twee totaal verschillende wedstrijden. Vandaag (zondag, red.) tegen Fortuna moesten ze ook creatief zijn, maar daar kreeg je echt tranen van in je ogen. Het was alsof ze met een zak aardappelen op de rug speelden. Het leek wel een zomerse voorbereidingswedstrijd.”

