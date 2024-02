‘Wat is er gebeurd dat Sosa en Sutalo zonder zelfvertrouwen spelen bij Ajax?’

Jan Mulder speelde in de jaren zeventig bij Ajax en volgt de Amsterdamse club nog steeds op de voet. De voormalig aanvaller schrikt er soms van als hij het elftal van trainer John van 't Schip ziet spelen. Met name het optreden van Ajax tegen FK Bodo/Glimt in de Conference League baart Mulder grote zorgen.

"Zover ik kan nagaan, heb ik niet eerder zo'n wankel Ajax gezien", verzucht de teleurgestelde Mulder in gesprek met de NOS. "Het is technisch steeds zoveel minder dan de tegenstander. Dat is echt opvallend."

"Zo diep heeft Ajax nog nooit gezeten. Nu zit er nog 50.000 man in het stadion, maar er komt een dag dat ze op de hele toestand beginnen te morren", is Mulder bang voor een crisisperiode bij de nummer vijf in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Er hangt een moedeloosheid over Ajax", constateert Mulder. "Van 't Schip is een lieve jongen en een goede trainer, maar dan moet hij ook wel goede spelers hebben. Het is wachten op een groot talent. Een paar plotselinge parels uit de jeugd. Deze slechte periode is niet in een seizoen opgelost. Dat gaat nog jaren duren."

Westerhof

Hans Westerhof, interim-coach van Ajax in het roerige seizoen 99/2000, voelt vooral mee met Van 't Schip. "Ik kan me voorstellen dat John ook weleens denkt:." De voormalig Ajax-coach ziet diverse spelers zonder enig zelfvertrouwen spelen in Amsterdam.

"Ik snap niet dat een aantal jongens zo diep kan zakken. Sosa en Sutalo hebben een prima reputatie, komen van prima clubs, zijn Kroatisch international. Wat is er dan allemaal gebeurd dat ze zo zonder enig zelfvertrouwen spelen?", vraagt de verbaasde Westerhof zich hardop af.

Het doet Westerhof terugdenken aan zijn eigen periode bij Ajax. De ervaren Frank Verlaat werd teruggehaald om de verdediging te leiden, maar slaagde daar totaal niet in. "Goede jongen, goede voetballer, maar zo ontzettend onzeker."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties