‘Wat Guardiola doet bij Manchester City doet Arne Slot bij Feyenoord’

Zaterdag, 29 april 2023 om 18:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:42

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf uiterst lovend over Josep Guardiola. De voormalig Oranje-international zag Manchester City woensdag met overtuigend en fraai spel winnen van titelconcurrent Arsenal, waardoor the Citizens de nieuwe favoriet zijn voor het winnen van de Premier League. Kieft vergelijkt Guardiola met Feyenoord-trainer Arne Slot, die volgens de columnist hetzelfde presteert op een lager niveau.

Door de 4-1 zege op Arsenal maakt City nog altijd kans op het winnen van de treble. Het succes dat Guardiola behaalt met the Citizens doet Kieft denken aan het Feyenoord van Slot, die hard op weg is naar het landskampioenschap met de Rotterdammers. "Wat Guardiola doet bij Manchester City doet Arne Slot bij Feyenoord, maar dan op een ander niveau", is Kieft lovend. "Dat heeft alles met geld te maken, maar zijn opvatting en zijn filosofie zijn hetzelfde. Slot moet werken met spelers van mindere kwaliteit. Er waren mensen boos recent omdat ik heb gezegd dat AS Roma over twee wedstrijden in de Europa League toch net wat beter was. Maar dat heeft óók met geld te maken." Feyenoord vond ondanks de 1-0 zege in Rotterdam zijn Waterloo in Rome (4-1 na verlenging).

Slot heeft zich meermaals uiterst lovend uitgelaten over Guardiola en het spel van City. "Over vijftig jaar wordt nog steeds gepraat over het tijdperk Guardiola", liet de oefenmeester vorig jaar weten aan De Telegraaf. "Dan weet niemand meer wie in welk jaar exact de Champions League heeft gewonnen maar dan weten ze alleen nog dat zijn teams het allermooiste voetbal voorschotelden. Ik word zelf ook hartstikke blij als ik naar het spel van zijn ploeg kijk en hoe dat er tegen Real Madrid aan toe ging." Ook dit jaar, rondom het tweeluik met Roma, liet Slot weten liever naar City te kijken dan bijvoorbeeld Roma. Trainer José Mourinho confronteerde Slot na afloop van het verloren duel in Rome met die uitspraken.

"De uitval van José Mourinho naar Slot veroorzaakte nogal wat herrie, maar met z’n allen moeten we ook blij zijn dat hij er is", schrijft Kieft. "Ik bedenk me ook dat hij en Van Gaal ooit hebben samengewerkt. Hoe zou dat geweest zijn? Twee mensen met allebei zo’n enorm groot ego. Maar goed, Mourinho’s elftallen leveren altijd strijd en figuren als hij blijven spraakmakend. Voor Guardiola is het te hopen dat hij nu wel een keer de Champions League wint met Manchester City. Hij kan zelfs nog drie prijzen winnen, want naast de landstitel is er ook nog de FA Cup om voor te spelen. De twee halve finales tegen Real Madrid in de Champions League vormen het hoogtepunt van de laatste voetbalmaand." City trof de Madrilenen vorig seizoen ook in de halve finale en toen bleek de Koninklijke na twee spectaculaire wedstrijden te sterk.