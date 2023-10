Wat één zege al niet kan doen: Duitsland gelooft weer in succesvol EK

Zondag, 15 oktober 2023 om 11:06 • Rian Rosendaal

Het geslaagde debuut van Julian Nagelsmann als bondscoach zorgt voor nieuw optimisme in Duitsland. De viervoudig wereldkampioen kon ook wel een opsteker gebruiken in aanloop naar het EK van volgend jaar, dat op Duitse bodem plaatsvindt. Duitsland was in de nacht van zaterdag op zondag met 1-3 te sterk voor de Verenigde Staten in een oefeninterland en na afloop klinken er hoopvolle geluiden in de media.

Duitsland kroonde zich in 2014 tot wereldkampioen en bereikte op EURO 2016 nog de halve finale. Sindsdien is het echter kwakkelen geblazen voor onze oosterburen. De WK's van 2018 en 2022 verliepen desastreus en eindigden voor de Duitsers al in de groepsfase. Op het EK van 2020 was de latere finalist Engeland in de achtste finale met 2-0 te sterk. Aan Nagelsmann de taak om het EK van 2024 niet ook in een nachtmerrie te laten eindigen.

Kicker vindt de nodige aanknopingspunten na de oefenzege op Team USA. "De wereldkampioen van 2014 was sterk en dominant in de tweede helft en had tevens controle. Nagelsmann hoopte op twee zaken bij zijn debuut als bondscoach: een echte teamprestatie in combinatie met passie en een positief eindresultaat. Beide wensen kwamen uit, waardoor er hoop is op een sportieve comeback."

Aanpak Nagelsmann werkt

Het Duitse magazine vindt het knap dat Nagelsmann zijn filosofie in zo'n korte tijd heeft weten over te brengen op de spelersgroep van Duitsland. "Hij had slechts vier dagen de tijd. De negen kansen die tegen de Verenigde Statten werden afgedwongen bewijzen dat zijn spelers begrijpen wat de bedoeling is. Natuurlijk is met zo'n korte voorbereiding lang nog niet alles perfect, maar de eerste veranderingen zijn al zichtbaar. En er is richting het EK nog voldoende tijd om succesvol te zijn."

Er is onder Nagelsmann hernieuwd optimisme bij de Duitse fans.

BILD rept over een 'droomdebuut' voor Nagelsmann, maar plaatst tevens een kanttekening. "Deze overwinning is slechts het begin van de fundering die moet leiden tot een succesvol EK in eigen land. De 'Nagelsmannen' moeten het tegen Mexico (aanstaande woensdag, red.) opnieuw laten zien, maar 244 dagen voor de start van het EK is een groot deel van het team dat op de eindronde gaat spelen reeds zichtbaar."

Volgens Sport1 brengt de oefenoverwinning de hoop terug bij de supporters van Duitsland. "Wat een succesvolle vuurdoop voor Nagelsmann, waarmee het zo gehoopte optimisme terugkeert. Nagelsmann borduurt acht maanden voordat het EK begint voort op de 2-1 overwinning op Frankrijk onder interim-coach Rudi Völler en hierdoor neemt de interesse in de nationale ploeg weer toe."

Het hernieuwde optimisme is ook terug te zien in de kijkcijfers rondom de ontmoeting tussen Duitsland en de Verenigde Staten. "Gemiddeld genomen keken ongeveer 7,41 miljoen mensen naar de oefenwedstrijd, met een piek van 8,42 miljoen. Volgens RTL zijn dat in 2023 de beste cijfers voor een interland." Duitsland speelt volgende maand ook nog twee oefenwedstrijden: tegen Turkije op 18 november en drie dagen later tegen Oostenrijk.