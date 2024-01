â€˜Wat een fantastische schwalbe is dit! Om je voor dood te schamen!â€™

‘Wat een fantastische schwalbe is dit! Om je voor dood te schamen!’

De late penalty die Liverpool op nieuwjaarsdag kreeg tegen Newcastle United (4-2) leidt tot ophef in Engeland. Onder meer oud-topspelers Alan Shearer en John Terry begrijpen niets van de beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor om een penalty toe te kennen aan Diogo Jota. "Wat een fantastische schwalbe is dit", schrijft Shearer op X gevolgd door drie lach-huil-emoji's.

Jota ging aan het eind van de Premier League-wedstrijd bij een spannende 3-2 tussenstand een-op-een af op doelman Martin Dubravka. De aanvaller van Liverpool omspeelde de goalie, die zijn been aantikte. Jota bleef op de been en leek de bal in het lege doel te gaan schuiven, maar besloot vervolgens alsnog te vallen, terwijl hij alweer een pas had gezet.

Taylor floot voor een overtreding van Dubravka en gaf de keeper daar een gele kaart voor. Ook volgde een penalty voor Liverpool, die de beslissing van de wedstrijd zou inleiden. Mohamed Salah scoorde van elf meter.

Ian Wright, oud-topspits van onder meer Arsenal, vindt het een slechte beslissing van Taylor om een penalty te geven. "Als je denkt dat je alles gezien hebt! Jota gaat liever neer voor een strafschop dan de bal in een leeg doel te schuiven", aldus Wright op X.

"Fucking schaamtevol", reageert Shearer. Het clubicoon van Newcastle United erkent dat Liverpool de overwinning verdiende. "Ze hadden veel vaker moeten scoren, maar die penalty was duidelijk een schwalbe."

Ook oud-Chelsea-verdediger Terry klimt in de pen. "How on earth was dat een penalty? Schokkende schwalbe. En het ergste van alles is dat de VAR niet ingrijpt..."

