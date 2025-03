Was de strafschop bij PEC Zwolle - Ajax terecht? 'Nijhuis kwam naar me toe en zei...'

Ajax won zondag dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor met 0-1 van PEC Zwolle. Aanleiding voor de penalty was een handsbal van PEC-verdediger Anselmo García MacNulty, die zijn armen vrij dicht op zijn lichaam hield. Na afloop stond de hoofdrolspeler ESPN te woord.

Na een klein uur spelen in Zwolle legde Kenneth Taylor aan voor een schot, dat gekeerd werd door de hand van MacNulty. De mandekker voelde direct nattigheid. "Omdat het een schot op doel was. Je kan zien dat als ik de bal niet raak, de bal op goal vliegt."

"Maar ik zag de bal niet goed aankomen, want Traoré stond voor me. Ik probeerde mijn armen zo dicht mogelijk tegen me aan te houden. Ik denk dat als dit buiten de zestien gebeurt en de bal verder nergens naartoe gaat, het geen vrije trap is."

Scheidsrechter Bas Nijhuis werd naar het VAR-scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat Ajax een strafschop verdiende. Taylor benutte het buitenkansje en bezorgde de Amsterdammers zo een zwaarbevochten zege.

García MacNulty toont begrip voor de keuze van Nijhuis. "Ze hebben ons uitgelegd dat als de bal richting doel gaat en je hands maakt, het een strafschop is. Mijn arm hing tegen mijn lichaam aan, maar mijn hand was uitgestoken. Als ik de bal niet aanraak, is het een goal."

"Ik zei tegen de scheidsrechter dat mijn armen erg dicht bij me zijn. Hij zei: 'Oké, ik ga bekijken of het hands is of niet.' Hij vertelde me daarna: 'Het is close, maar de bal gaat richting doel. Dus als je de bal niet met je arm aanraakt, is het een goal.'"

García MacNulty vindt dat PEC uiteindelijk meer had kunnen overhouden aan de wedstrijd dan een nipte nederlaag. "We hadden heel veel pech. Ajax is een grote, efficiënte ploeg. Ze maakten hun enige kans. Wij hebben veel kansen gehad, maar konden het niet afmaken."