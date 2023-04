Wanorde bij Roma voor Feyenoord-thuis: topman op staande voet ontslagen

Maandag, 17 april 2023 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:07

De topman van AS Roma, Pietro Berardi, is per direct uit zijn functie gezet, zo maakt de club maandagavond bekend via zijn officiële kanalen. De Romeinen hebben dat besluit genomen naar aanleiding van een onderzoek naar gesjoemel met transfers. Berardi heeft zelf nog niet gereageerd op de acute beslissing van de club.

“AS Roma informeert dat de bevoegde rechtspersonen de beslissing hebben genomen om met onmiddellijke ingang alle relaties tussen Pietro Berardi, de club en de bedrijven die tot de Groep behoren, te beëindigen. We wensen Pietro het allerbeste bij zijn toekomstige opdrachten”, zo luidt het statement dat Roma heeft gepubliceerd.

L’#ASRoma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi. pic.twitter.com/QF7JqGriXI — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2023

Directe aanleiding voor het handelend optreden van de club is een onderzoek van Italiaanse autoriteiten. Er wordt onderzocht of er financiële onregelmatigheden bij transfers en bij het vaststellen van transferwaarden zijn. Eerder deze maand namen aanklagers diverse documenten van Roma in beslag. De club geeft zelf overigens aan niets te weten van ‘gesjoemel met transfers’.

De onrust komt op een zeer ongelukkig moment voor de Romeinen, daar komende donderdag de return van de kwartfinale van de Europa League op het programma staat. Feyenoord verdedigt een 1-0 voorsprong in de Italiaanse hoofdstad.