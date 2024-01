‘Wanneer Brobbey Ajax nu verlaat, zal dat voor een grotere club zijn dan...’

Ferdi Vierklau is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Brian Brobbey doormaakt bij Ajax. De rapporteur van De Telegraaf benoemt de spits tot Speler van de Week en hoopt tevens dat Brobbey goed nadenkt voordat hij besluit om Ajax in te ruilen voor een grote club in het buitenland.

"Brian Brobbey van Ajax is mijn speler van de week. Ondanks zijn gemiste penalty, maakt hij er gewoon twee", verwijst Vierklau, die in het verleden korte tijd uitkwam voor Ajax, naar de uitblinkersrol van de aanvaller in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

"Hij was weer zo enorm sterk. Met ballen vasthouden en afleggen, waar ook een assist uit kwam, of wegdraaien en zelf scoren. Als Ajax vijftien kansen heeft gecreëerd, was hij er bij elf betrokken, gok ik", krijgt Brobbey de nodige lof toegezwaaid van Vierklau.

De voormalig verdediger van de Amsterdamse club vond Brobbey zelfs 'verreweg de meest interessante speler op het veld'. "En ik ben benieuwd of hij deze winter nog bij Ajax blijft. Wanneer hij Ajax nu verlaat, zal het niet voor een club als RB Leipzig zijn, maar een grotere club."

Brobbey koos medio 2021 voor een contract bij Leipzig, om al na een halfjaar op huurbasis terug te keren bij Ajax. In de zomer van 2022 besloten de Amsterdammers om Brobbey voor ruim zestien miljoen euro definitief terug te halen naar Nederland.

Brobbey

Brobbey is niet van plan om deze winter bij Ajax te vertrekken, zo liett hij weten op de persconferentie na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC. De doorgaans goed ingevoerde journalist Florian Plettenberg meldde zaterdag namens de Duitse tak van Sky Sport dat Manchester United en manager Erik ten Hag een poging willen wagen om Brobbey los te weken bij Ajax.

De 21-jarige spits was afgelopen zomer ook al een doelwit van the Red Devils, maar van een transfer kwam het toen niet. Brobbey geeft zelf echter aan niets van de hernieuwde Engelse interesse te weten.

“Ik zag het ook voorbijkomen op het nieuws. Maar ik blijf lekker in Amsterdam”, zei de 21-jarige spits. Brobbey wil een toekomstige transfer niet geheel uitsluiten. “Of ze in de zomer mogen terugkomen? Haha, wie weet.”