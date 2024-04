Wanda Nara voedt met outfit transfergeruchten rondom Galatasaray-spits Icardi

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een opvallende Instagram-post van Wanda Nara. De partner en zaakwaarnemer van Galatasaray-spits Mauro Icardi is te zien in een trainingspak van Juventus, waarmee zij de transfergeruchten rondom haar cliënt aanwakkert.

Icardi is bij Galatasaray uitgegroeid tot een fenomeen en maakte in 69 duels voor de club 47 treffers. Daarnaast was hij ook nog eens goed voor zeventien assists. Mede dankzij zijn productiviteit werd Galatasaray vorig seizoen kampioen van Turkije en ook dit seizoen is Cim Bom goed op weg, al volgt Fenerbahçe op slechts twee punten in de Süper Lig.

De inmiddels 31-jarige Icardi maakte als jongeling in Italië naam bij Sampdoria en Inter, dat hem in de zomer van 2020 definitief naar Paris Saint-Germain liet vertrekken. Icardi's avontuur in Parijs mocht bepaald geen succes genoemd worden, maar bij Galatasaray, waar de Argentijn nog tot medio 2026 vastligt, is hij volledig opgeleefd. Mogelijk leveren zijn uitstekende prestaties hem dus een toptransfer naar Juventus op.

