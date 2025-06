Walter Benítez kan na vertrek bij PSV aan de slag in de Premier League

Walter Benítez is in gesprek met Crystal Palace, zo meldt The Athletic woensdagavond. Het contract van de 32-jarige keeper bij PSV loopt eind deze maand af, waardoor hij transfervrij over kan stappen naar de club uit Londen. Benítez lijkt in dat geval in eerste instantie echter niet te hoeven rekenen op een basisplaats, klinkt het.

Dean Henderson, een jeugdexponent van Manchester United, is namelijk de onbetwiste nummer één onder de lat bij Palace. Matt Turner fungeerde dit seizoen als zijn vervanger, maar is onderweg naar Olympique Lyon.

Remi Matthews was deze campagne de derde keeper en heeft zijn contract verlengd. Als Benítez inderdaad de overstap naar Palace maakt, moet hij met hem gaan uitvechten wie de tweede keeper wordt.

Benítez werd in de zomer van 2022 door PSV transfervrij overgenomen van OGC Nice. De enkelvoudig Argentijns international kwam in drie jaar tijd tot 134 officiële optredens namens de Eindhovenaren. Daarin moest hij 152 keer vissen en hield hij 43 keer de nul.

De goalie nam anderhalve week geleden op Instagram afscheid van de landskampioen. “Na drie onvergetelijke jaren is de tijd gekomen om dit speciale hoofdstuk in mijn carrière af te sluiten”, schreef Benítez. “Ik wil iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze reis oprecht bedanken.”

“Mijn teamgenoten voor hun inzet en kameraadschap, de coachingstaf en het clubpersoneel voor hun vertrouwen en steun, en bovenal de fans, die er altijd waren en mij onvoorwaardelijk steunden. Bedankt voor alles. Ik weet zeker dat onze paden elkaar weer zullen kruisen.”

Nick Olij wordt zo goed als zeker de opvolger van Benítez bij PSV. De keeper van Sparta Rotterdam werd woensdag in Eindhoven gezien toen hij zijn medische keuring doorging. PSV hoopt zich ook nog te versterken met Daniel Peretz van Bayern München. Joël Drommel mag op zoek naar een nieuwe club.