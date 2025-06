Walter Benítez gaat na vertrek bij PSV tekenen in de Premier League: vrijdag medische keuring

Niets lijkt de overstap van Walter Benítez naar Crystal Palace meer in de weg te staan. De Argentijnse goalie, die besloot zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen, ondergaat vrijdag de medische keuring bij de FA Cup-winnaar.

The Athletic kwam woensdag al met het nieuws dat de Londenaren zich graag willen versterken met Benítez. De interesse is wederzijds, al lijkt de goalie niet te hoeven rekenen op een basisplaats op Selhurst Park.

Dean Henderson is in principe de nummer één keus bij Palace, dat wel afscheid gaat nemen van Matt Turner. De Amerikaans international staat op het punt om voor acht miljoen euro te vertrekken naar Olympique Lyon.

Jonkie Owen Goodman (21) gaat zich normaliter laten verhuren an Huddersfield Town. De ploeg uit de League One is momenteel in gesprek met Palace. Remi Matthews was afgelopen seizoen derde doelman en lijkt zich ook komend seizoen in die rol te schikken.

Benítez werd in de zomer van 2022 door PSV transfervrij overgenomen van OGC Nice. De enkelvoudig Argentijns international kwam in drie jaar tijd tot 134 officiële optredens namens de Eindhovenaren. Daarin moest hij 152 keer vissen en hield hij 43 keer de nul.

Benítez stond afgelopen seizoen in alle Eredivisie-wedstrijden onder de lat. 39 keer moest hij de bal uit zijn net halen. Mede dankzij zijn inbreng kroonde PSV zich tot landskampioen, net als het seizoen daarvoor. Ook won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal en twee keer de TOTO KNVB Beker.

PSV heeft Nick Olij inmiddels gecontracteerd als Benítez' opvolger. De van Sparta Rotterdam overgekomen doelman heeft zijn krabbel gezet onder een vierjarige verbintenis en heeft het veelzeggende rugnummer 1 gekregen. Ook is de club druk bezig met het huren van Daniel Peretz van Bayern München.