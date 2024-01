Walid Regragui ontkent racistische opmerkingen te hebben gemaakt na opstoot

Walid Regragui ontkent dat hij Chancel Mbemba op racistische wijze heeft bejegend. De centrale verdediger van DR Congo kreeg het zondag aan de stok met de bondscoach van Marokko, die dinsdag ten stelligste ontkent iets racistisch te hebben geroepen richting de aanvoerder van DR Congo. Mbemba werd op sociale media snel zelf slachtoffer van racisme.

Na afloop van het duel op de Afrika Cup (1-1) ontstond er vrijwel onmiddellijk een opstootje tussen Mbemba en Regragui, waarna spelers van beide ploegen zich ermee gingen bemoeien. Al snel gingen er geruchten rond dat Regragui zich racistisch zou hebben uitgelaten richting Mbemba.

?? ????????-???????? ??



Morocco and DR Congo share the spoils at Stade de San Pédro.



???? 1??1? ????



?? LIVE

?? https://t.co/hibb8lgo8P

?? SABC+

?? SABC Sport & SABC 1#SABCSportFootball #AFCON2023 pic.twitter.com/IpgdDOsZ1i — SABC Sport (@SABC_Sport) January 21, 2024

Op het moment dat Regragui op Mbemba afstapte, was de verdediger van Olympique Marseille bezig met zijn gebed. Het onderonsje tussen de twee leek in eerste instantie van vriendelijke aard. De twee schudden de hand, waarna Regragui tot onbegrip van Mbemba weigerde los te laten. Er ontstond een felle discussie tussen de twee. Even later was op beelden te zien hoe Youssef En-Nesyri Mbemba wilde aanvliegen, maar de spits van Sevilla werd op het laatste moment tegengehouden.

Dinsdag sprak Regragui op de persconferentie over de aantijgingen. Volgens de bondscoach van de Leeuwen van de Atlas is nooit sprake geweest van racisme van zijn persoon en heeft hij zelfs bedreigingen ontvangen. “Het is beschamend om te zeggen dat ik racistische opmerkingen heb gemaakt", vertelde Regragui.

"Ik zal mijn imago tot het einde verdedigen, ik kan dit niet loslaten. Ik ontving racistische berichten en doodsberichten. Het illustreert alles wat er in de wereld gebeurt. Mbemba had het ook. Dit is onwerkelijk."

Na de wedstrijd werd Mbemba op sociale media verbaal aangevallen door een flink aantal fans. Onder meer emoji's van apen en gorilla's vielen er te zien, terwijl Mbemba ook met woorden racistisch werd bejegend.

Regragui wijst naar het WK 2022, waar Marokko zich als eerste Afrikaanse land ooit plaatste voor de halve finale. "Op het WK waren we allemaal samen, en nu de Afrika Cup is begonnen hebben we het weer over huidskleur, religie of afkomst. Maar daar zal je mij nooit op betrappen. Ik gevraagd om mezelf volledig uit te kunnen leggen. Ik heb de speler nooit beledigd."

Regragui verklaarde eerder tegenover L'Équipe dat hij de hand van Mbemba niet losliet, omdat de aanvoerder van DR Congo hem volgens de bondscoach verbaal aanviel tijdens de wedstrijd. Regragui wilde weten waarom Mbemba zich zo gedroeg en waarom hij de bondscoach amper aankeek tijdens het schudden van de hand.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties