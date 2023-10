Walgelijke provocatie in Engeland: mannen gebruiken foto van overleden fan (6)

Twee fans van Sheffield Wednesday zijn zaterdag opgepakt nadat ze op een walgelijke manier fans van Sunderland probeerden te provoceren. Het duo daagde de fans in het gastenvak uit door een foto te tonen van Bradley Lowery. Het zesjarige jongetje, hartstochtig fan van Sunderland, overleed in de zomer van 2017 aan de gevolgen van kanker.

Sheffield Wednesday en Sunderland namen het vrijdagavond tegen elkaar op in de Championship. De bezoekers zegevierden met 0-3, waarna de twee fans van de thuisploeg zich niet wisten te beheersen. Zij toonden breed lachend een foto van de zes jaar geleden overleden Lowery. "Kanker heeft geen kleur. En waar is het respect voor gezinnen die hun kind aan kanker verloren hebben? Dit is enorm triest voor mij om te zien", reageerde de moeder van de overleden superfan.

Two Sheffield Wednesday fans after they played Sunderland last night… Ban them for life. pic.twitter.com/h2njiV5kt8 — george (@StokeyyG2) September 30, 2023

Loewery was anderhalf jaar oud toen artsen bij hem een erg agressieve vorm van kanker vaststelden. Het jochie sloot een hechte vriendschap met toenmalig spits Jermain Defoe en liep geregeld met spelers het veld op. Acties voor het goede doel haalden in totaal ruim een miljoen euro op. Het jongetje hield de voetbalwereld maandenlang in zijn greep en werd gedurende zijn ziekte het uithangbord van zijn geliefde club.

Sheffield Wednesday heeft teleurgesteld gereageerd op de actie van de fans en zegt alle medewerking te verlenen aan het politieonderzoek. "Wij veroordelen dit schandalige en uiterst betreurenswaardige gedrag ronduit. We kunnen ons alleen maar verontschuldigen voor het leed dat Bradley’s familie en vrienden is aangedaan", zo valt te lezen via de officiële kanalen.

