Wachten op Van de Beek: Amrabat wordt buiten selectie gelaten

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 16:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:25

Sofyan Amrabat lijkt deze zomer hoe dan ook bij Fiorentina te vertrekken. I Viola hebben de 26-jarige middenvelder buiten de selectie gelaten voor de oefenduels met Newcastle United en OGC Nice. Amrabat heeft, zo weet Fabrizio Romano, zijn zinnen gezet op een transfer naar Manchester United. The Red Devils willen officieel de gesprekken openen zodra Fred en/of Donny van de Beek dichter bij de uitgang zijn.

Fred kan naar Fulham en Galatasaray, terwijl Van de Beek al in gesprek is met Real Sociedad. Amrabat moet de eventueel vrijkomende ruimte invullen. Fiorentina heeft een prijskaartje van dertig miljoen euro om de nek van de Marokkaans international gehangen, waar United bereid is aan te voldoen. De wisselingen op het middenveld genieten de hoogste prioriteit in Manchester nu spits Rasmus Højlund is binnengehaald.

Amrabat wil hoe dan ook naar Manchester United, schrijft Romano. Het eveneens geïnteresseerde Al-Ahli lijkt zo kansloos te zijn. De vermogende Saudi's willen Amrabat de vijfde topaanwinst maken, na Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Édouard Mendy en Allan Saint-Maximin. Amrabat geeft echter de voorkeur aan de Premier League. De balafpakker zou voor United de vijfde zomeraanwinst worden, na Jonny Evans, Mason Mount, André Onana en dus Højlund. De komst van laatstgenoemde moet overigens nog wel bevestigd worden.

De in Huizen geboren Amrabat ligt nog een jaar vast bij Fiorentina. Sinds het WK is hij een zeer gewilde speler. Amrabat gold namelijk als absolute uitblinker van het Marokko dat als vierde eindigde in Qatar. Barcelona probeerde hem vlak daarna al te halen, maar Fiorentina liet hem destijds niet vertrekken. Amrabat kwam in Nederland uit voor FC Utrecht en Feyenoord, voordat hij in 2018 naar het buitenland trok.