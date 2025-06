Waarom komt James Carragher, de zoon van Jamie Carragher, uit voor Malta?

Malta speelt dinsdagavond met James Carragher in het hart van de verdediging tegen Nederland. De 22-jarige speler werd geboren in Engeland en is de zoon van voormalig Engels international Jamie Carragher. Maar waarom komt hij voor Malta uit?

James en Jamie Carragher kregen in februari van dit jaar de Maltese nationaliteit. Dat ermee te maken dat de opa van Jamie in Malta werd geboren.

Gezien het feit dat James dus roots in Malta heeft én nu ook die nationaliteit heeft, mag hij uitkomen voor het voetbalelftal van Malta.

In maart werd James Carragher, die onder contract staat bij Wigan Athletic, al voor het eerst opgeroepen voor Malta. Hij kwam toen de volledige negentig minuten in actie tegen Finland (0-1 nederlaag) en Polen (2-0 nederlaag).

Ook afgelopen zaterdag speelde de verdediger de volledige negentig minuten, toen Malta met 0-0 gelijkspeelde tegen Litouwen. Dinsdag speelt hij tegen Nederland dus zijn vierde interland.

Malta staat momenteel met één punt uit drie duels onderaan Groep G van de WK-kwalificatie. Nederland won z’n enige duel tot nu toe en bezet plek drie.

Jamie Carragher, de vader van James, speelde zijn gehele carrière bij Liverpool. Daarnaast kwam hij 38 keer uit voor Engeland.