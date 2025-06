Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van een verdeelde stad, waarin een beladen transfer de oude wonden van de Catalaanse rivaliteit weer blootlegt.

Futbol Club Barcelona werd in 1899 opgericht door de Zwitser Johan ‘Joan’ Gamper. In de beginjaren bestond het eerste elftal vooral uit Zwitsers en Engelsen. In 1900, uit onvrede over de overheersing van buitenlandse spelers, besloot Ángel Rodríguez, een student engineering aan de Universiteit van Barcelona, zijn eigen club op te richten: het toenmalige Club Español de Fútbol.

De voorloper van het huidige Espanyol was een club die volledig gericht was op de lokale bevolking. Alleen spelers met een Catalaanse of Spaanse achtergrond kwamen in aanmerking om te spelen. Het was bovendien de eerste club in Spanje die door Spanjaarden zelf werd opgericht. In tegenstelling tot FC Barcelona, waren ook andere vroege clubs zoals Recreativo de Huelva (1889) en Athletic Bilbao (1898) door buitenlanders gesticht.



Imago

Koning Alfonso XIII

Waar Barcelona in de beginjaren vooral een club voor buitenlanders was, en Espanyol zich profileerde als een club voor de lokale bevolking, veranderde dat beeld vanaf 1912. Koning Alfons XIII, die van 1881 tot 1931 over Spanje regeerde, was een grote voetbalfan. In de vroege jaren van zijn bewind was voetbal net door de Engelsen geïntroduceerd in Spanje.

Om de populariteit en het bereik van de sport te vergroten, besloot de koning bepaalde clubs uit heel Spanje te eren met een koninklijk beschermheerschap. Deze clubs kregen twee belangrijke privileges: ze mochten de titel ‘Real’ (Koninklijk) aan hun officiële clubnaam toevoegen én de kroon aan hun clublogo.

Dankzij dit koninklijke besluit ontstonden clubs als Real Madrid, Real Betis, Real Zaragoza en Real Mallorca. In Catalonië werd Espanyol aangewezen en veranderde de clubnaam in Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Daarmee accepteerde de club het aanbod om dé ‘Koninklijke’ club van Catalonië te worden.

Getty Images

Franco

In 1918 startte Catalonië een campagne om de Spaanse regering te vragen om autonomie. FC Barcelona steunde dit verzoek en werd door de Catalaanse pers gezien als een belangrijk cultureel symbool binnen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Espanyol steunde de campagne niet en besloot zelfs een tegenpetitie tegen het streven naar autonomie te beginnen.

FC Barcelona werd het symbool van de Catalaanse identiteit en het verzet tegen de Spaanse regering onder dictator Franco. RCD Espanyol werd daarentegen vaak gezien als een club die nauwer verbonden was met het bewind van Franco. Dit beeld werd versterkt doordat een groep Espanyol-supporters zich tijdens de Spaanse Burgeroorlog had aangesloten bij de Falangisten en daarmee de kant van de fascisten koos.

Franco was sinds 1939 aan de macht in Spanje en wilde het land centraliseren: regionale culturen, talen en vrijheden werden onderdrukt. Barcelona kreeg in die tijd te maken met beperkingen en tegenwerking van de regering.Net als veel andere regionale clubs moesten Espanyol en Barça tijdens de dictatuur de clubnaam en het logo aanpassen aan de Castiliaanse norm.

Waar Barcelona direct na de dood van Franco het oorspronkelijke logo en de Catalaanse naam in ere herstelde, wachtte Espanyol tot februari 1995 om over te stappen op de Catalaanse spelling van de clubnaam en een Catalaanse versie van het clublied in te voeren. Door deze achtergrond werd Espanyol door de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging vaak gezien als een pro-Spaanse, of zelfs pro-Madrid, club.

Getty Images

Catalaanse seperatisten

Een recent voorbeeld van de politieke verschillen tussen beide clubs kwam in 2019, toen negen Catalaanse onafhankelijkheidsleiders gevangen werden gezet vanwege hun politieke activisme. FC Barcelona reageerde direct met een verklaring waarin de club de actie van de Spaanse overheid veroordeelde en haar volledige steun uitsprak voor de gevangengenomen leiders.

Espanyol daarentegen bracht een veel neutralere verklaring naar buiten. De club sprak op geen enkel moment steun uit voor de gevangengenomen leiders en benadrukte slechts dat het “een puur sportieve organisatie” is. Voor veel Barça-fans en aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid zei die stilte genoeg.



Getty Images

Joan García

De politieke spanningen hebben de rivaliteit tussen Espanyol en Barcelona flink aangewakkerd. Daarnaast voelt Espanyol zich, vaak gezien als het kleine broertje van Barcelona, regelmatig benadeeld en achtergesteld door onder andere de lokale media.

Joan García is een kind van de club en was dit seizoen hét gezicht van Espanyol, zowel op als naast het veld. Trots op zijn club kuste hij het embleem toen Espanyol zich veiligstelde in La Liga. Hoewel hij uit een familie van Barça-supporters komt, sloot hij zich op zijn vijftiende aan bij de jeugdopleiding van Espanyol en werkte hij zich daar op naar het eerste elftal.

De Spaanse keeper was vorig seizoen nog dicht bij een transfer naar Arsenal, waar hij tweede doelman zou worden achter David Raya. Die transfer ging uiteindelijk niet door, maar de interesse in García groeide alleen maar. Clubs als Newcastle United, Bournemouth, Manchester City en Arsenal hielden de jonge doelman nauwlettend in de gaten. En toen kwam ineens grote rivaal Barcelona in beeld. Trainer Hansi Flick wil afscheid nemen van Marc-André ter Stegen en ziet in García een talentvolle keeper voor de toekomst.





Getty Images

‘Rat’

Zaterdag werd bekend dat Barcelona de afkoopsom in het contract van García gaat betalen. Dit leidde tot grote woede onder de Espanyol-aanhang. Fans trokken naar zijn geboorteplaats Sallent en bekladden daar muren en verkeersborden met teksten als “rat” en “verrader”.

García wordt pas de derde speler ooit die rechtstreeks vanuit het eerste team van Espanyol overstapt naar rivaal Barcelona. In de afgelopen 125 jaar zijn er slechts twee andere spelers geweest die deze directe transfer maakten: Ricardo Zamora (naar wie de beroemde Zamora Trofee is vernoemd, red.) en Miquel Soler.