Waar je West Ham United vs Southampton kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Na een aantal spectaculaire Champions League en Europa League wedstrijden doordeweeks gaat de focus nu weer op de verschillende nationale competities en in de Premier League ontvangt West Ham United het reeds gedegradeerde Southampton.

Het is voor het West Ham van voormalig Ajacieden Edson Alvarez en Mohamed Kudus een redelijk kleurloos seizoen. De Londenaren staan momenteel op de 17e plek in de Premier League, maar lijken zich niet echt zorgen te hoeven maken om degradatie aangezien nummer 16 Ipswich met nog zes wedstrijden op maar liefst 14 punten achterstand staat.

Het is voor West Ham dan ook vooral een kwestie van het seizoen 2024-25 op een goede manier afsluiten en de fans te verwennen in de resterende wedstrijden.

Voor Southampton is het een kwestie van uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen, al zullen er ongetwijfeld een aantal spelers zijn die zullen hopen zich de komende weken in de picture te kunnen spelen bij grotere clubs. Vooral jongeling Tyler Dibling is op dat vlak iemand om in de gaten te houden.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending West Ham United - Southampton: TV zender en online live stream

De Premier League wedstrijd is te zien op Viaplay.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip West Ham United - Southampton

Premier League

19 apr 2025, 16:00

London Stadium

Team nieuws & selecties

West Ham United WHU Wissels Southampton SOU WHU WHU SOU SOU

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Premier League Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Liverpool LIV 32 23 7 2 74 31 +43 76 W V W W W 16 Wolverhampton Wanderers WOL 32 10 5 17 47 61 -14 35 W W W W G 17 West Ham United WHU 32 9 8 15 36 54 -18 35 V G V G V 18 Ipswich Town IPS 32 4 9 19 33 67 -34 21 G V W V V 19 Leicester City LEI 32 4 6 22 27 72 -45 18 G V V V V 20 Southampton SOU 32 2 4 26 23 77 -54 10 V V G V V Champions League UEFA Europa League Degradatie

