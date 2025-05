Waar je Tottenham Hotspur - Manchester United kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Tottenham Hotspur en Manchester United kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De Europa League-finale van 2025 in het Spaanse Bilbao staat in het teken van eerherstel voor twee Engelse grootmachten. Zowel Tottenham Hotspur als Manchester United beleefden een teleurstellend seizoen in de Premier League, maar grepen hun kans op het Europese toneel. Onder leiding van Rúben Amorim bleef United ongeslagen in de Europa League, terwijl Tottenham-coach Ange Postecoglou met overtuiging de Noorse revelatie Bodø/Glimt uitschakelde in de halve finale (5-1 over twee wedstrijden).

Op papier zijn de teams aan elkaar gewaagd, al wijzen de recente onderlinge resultaten in het voordeel van Spurs, die dit seizoen alle onderlinge ontmoetingen met United wisten te winnen. Tottenham rekent in de finale op belangrijke spelers zoals Heung-min Son, Pedro Porro en Dominic Solanke. Manchester United hoopt op de creativiteit van Bruno Fernandes. Beide ploegen kampen echter met blessures: Spurs mist onder meer James Maddison en Lucas Bergvall, terwijl Manchester United het moet stellen zonder Lisandro Martínez.

Naast de prestigieuze Europa League-trofee ligt er ook een ticket voor de Champions League en een financiële bonus van circa 88 miljoen euro klaar. Voor beide clubs is de finale niet alleen de kans om een troostprijs binnen te halen, maar ook om sportief en financieel orde op zaken te stellen na een moeizaam seizoen. De aftrap is woensdagavond om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Tottenham Hotspur - Manchester United: TV zender en online live stream s

De belangrijke Europa League-wedstrijd is te zien bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip Tottenham Hotspur - Manchester United

Info Europa League - eindronde

Europa League - eindronde 21 mei 2025, 21:00

San Mames

Team nieuws & selecties

Tottenham Hotspur TOT Wissels Manchester United MUN TOT TOT MUN MUN

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Handige links