Waar je FC Utrecht - Ajax kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen FC Utrecht en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Een wedstrijd waar Nederlanders met een voetbalhart jaarlijks naar uitkijken: FC Utrecht - Ajax. Beide teams hebben een waanzinnige periode achter de rug dit seizoen. De club uit de Domstad leek langere tijd om de Champions League mee te dingen, maar lijkt nu genoegen te moeten nemen met een Europa League plaats. Ajax is daarentegen de geconvergeerde favoriet om de eerste plaats te verzeker. Om de titel zo snel mogelijk te pakken hebben de Amsterdammers wederom een overwinning nodig. Al lijkt dat bij FC Utrecht zeker geen garantie te zijn.

De laatste onderlinge wedstrijd in Utrecht ging namelijk verloren voor de koploper. In een spectaculaire ontmoeting werd het 4-3. De kans dat dit nu gaat gebeuren lijkt zeer klein, omdat de ploeg van Ajax-trainer Francesco Farioli dit seizoen juist domineert in het verdedigende aspect.

Toch is de wedstrijd FC Utrecht - Ajax een garantie voor doelpunten. In de laatste vijf onderlinge edities in de Galgenwaard werd er minstens twee keer gescoord per wedstrijd.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip FC Utrecht - Ajax

Datum: 21-04-2025 Aftrap: 12:15 Locatie: De Galgenwaard, Utrecht

Uitzending FC Utrecht - Ajax: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen FC Utrecht

Ron Jans zal met weinig verrassingen aantreden in de selectie tegen Ajax. Normaliter basisspelers als Bozdogan, Vesterlund en Iqbal zijn nog altijd geblesseerd en zullen voorlopig niet meer in actie komen.

Verder zal FC Utrecht met een volledige fitte selectie aantreden.

Selectie FC Utrecht 2024/25

Positie Spelers Keepers Barkas, Brouwer, De Graaff, Gadellaa Verdedigers Horemans, Van der Hoorn, Finnsson, El Karouani, Vesterlund, Viergever, Didden, Mukeh Middenvelders Fraulo, Jensen, Bozdogan, Booth, Iqbal, Toornstra, Aaronson, Engwanda, Andersen Aanvallers Min, Ohio, Blake, Descotte, Cathline, Miguel Rodríguez, Haller

Blessures en schorsingen Ajax

Owen Wijndal lijkt op de weg terug voor Ajax. De linksback heeft de groepstraining hervat na een zware blessure, maar of hij op tijd fit is, blijft onduidelijk.

Remko Pasveer, Youri Baas en Branco van den Boomen zullen sowieso niet van de partij zijn.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers Pasveer, Matheus, Gorter, Setford Verdedigers Gaaei, Rosa, Sutalo, Kaplan, Baas, Rugani, Janse, Hato Middenvelders Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Klaassen, Steur, Henderson Aanvallers Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey, Konadu

Recente vorm FC Utrecht

Datum Wedstrijden Competitie 13-04-2025 FC Utrecht 3-1 FC Groningen Eredivisie 06-04-2025 Go Ahead Eagles 2-2 FC Utrecht Eredivisie 30-03-2025 FC Utrecht 2-0 SC Heerenveen Eredivisie

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 13-04-2025 Willem II 1-2 Ajax Eredivisie 06-04-2025 Ajax 3-1 NAC Breda Eredivisie 30-03-2025 PSV 0-2 Ajax Eredivisie

