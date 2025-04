Waar je Aston Villa - Paris Saint-Germain kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de 3-1 nederlaag van Aston Villa tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League moeten the Villans uitschakeling zien te voorkomen. Op het eigen Villa Park moet de ploeg van Unai Emery de pas gekroonde Franse kampioen in toom zien te houden. De Parijzenaren, onder leiding van Luis Enrique zijn nog ongeslagen in hun nationale competitie en verloren dit seizoen in het Miljardenbal slechts vier keer.

Villa staat dus een pittige klus te wachten, maar de club uit Birmingham is bezig aan een sterk seizoen. In de Premier League staat het momenteel op de zevende plaats en is het nog volop in de race om zich te kwalificeren voor de Champions League. Aston Villa staat slechts drie punten achter Nottingham Forest, dat knap op de derde plek staat.

Paris Saint-Germain is al kampioen van Frankrijk. De ploeg van Enrique kon na de thuiswedstrijd tegen Angers (1-0 winst) niet meer worden ingehaald. Met nog zes speelrondes te gaan, kan PSG zich richten op de Champions League en de Coupe de France. In de halve finale van de Franse beker schakelde het Dunkerque uit (2-4), nadat PSG op een 2-0 achterstand was gekomen. De ploeg uit de Ligue 2 leek voor een stunt te zorgen, maar toen gooide Dembélé dankzij twee goals en één assist roet in het eten.

Aston Villa werd in de League Phase achtste en kwalificeerde zich rechtstreeks voor de laatste zestien. In de achtste finale schakelde het Club Brugge over twee wedstrijden uit (6-1). Paris Saint-Germain werd vijftiende en speelde in de tussenronde van toernooi tegen landgenoot Stade Brest. PSG haalde flink uit en schakelde Brest met 10-0 uit. Daarna trof de ploeg van Enrique het sterke Liverpool. Na een thuisnederlaag (0-1), wist Paris de score gelijk te trekken en via strafschoppen de grote favoriet uit te schakelen.

Het belooft een ware strijd te worden tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain. Wie kwalificeert zich voor de halve finale van het Miljardenbal en houdt zijn droom in leven?

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Aanvangstijdstip Aston Villa - Paris Saint-Germain

Datum: 15-04-2025 Aftrap: 21:00 Locatie: Villa Park

Uitzending Aston Villa - Paris Saint-Germain: TV kanaal en online livestreams

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Aston Villa

Trainer Unay Emery kan niet beschikken over Leon Bailey. De Jamaicaanse aanvaller heeft een tik gehad en is daarom niet inzetbaar tegen Paris Saint-Germain. Donyell Malen en Andrés Garcia zijn niet ingeschreven voor de Champions League.

Selectie Aston Villa 2024/25

Positie Spelers Keepers Martínez, Olsen, Proctor Verdedigers Cash, Konsa, Torres, Digne, Disasi, Mings, Bogarde, Maatsen Middenvelders Kamare, Tielemans, Ramsey, McGinn, Rogers, Barkley, Onana Aanvallers Rashford, Asensio, Watkins

Blessures en schorsingen Paris Saint-Germain

Bij PSG komt Marquinhos terug van een schorsing. Trainer Luis Enrique beschikt verder over een fitte selectie.

Selectie Paris Saint-Germain 2024/25

Positie Spelers Keepers Donnarumma, Safonov, Tenas Verdedigers Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Hernández, Kimpembe, Marquinhos Middenvelders Neves, Vitinha, Ruiz, Kang-in, Mayulu, Zaïre-Emery Aanvallers Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Mbaye, Ramos

Recente vorm Aston Villa

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Southampton (0-3) Aston Villa Premier League 09-04-2025 Paris Saint-Germain (3-1) Aston Villa Champions League 05-04-2025 Aston Villa (2-1) Nottingham Forest Premier League

Recente vorm Paris Saint-Germain

Datum Wedstrijden Competitie 09-04-2025 Paris Saint-Germain (3-1) Aston Villa Champions League 05-04-2025 Paris Saint-Germain (1-0) Angers Ligue 1 01-04-2025 Dunkerque (2-4) Paris Saint-Germain Coupe de France

