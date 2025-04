Waar je Borussia Dortmund - Barcelona kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Borussia Dortmund en Barcelona kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

FC Barcelona haalde flink uit in het Lluís Companys Olympic Stadium. Het won de heenwedstrijd met 4-0 van Borussia Dortmund, dankzij doelpunten van Raphinha, Robert Lewandowski en Lamine Yamal. De Poolse spits was tweemaal trefzeker tegen zijn oud-werkgever. De ploeg van Niko Kovac had niets in te brengen tegen het sterke Barça van Hansi Flick.

BVB beleeft een lastig seizoen, maar staat wel in de kwartfinale van de Champions League. Die Borussia staat momenteel op de achtste plaats in de Bundesliga en dreigt met deze plek Europees voetbal mis te lopen. Kovac nam het roer over nadat Nuri Sahin in januari werd ontslagen, vanwege de teleurstellende resultaten.

Bij Barça schijnt volop de zon: koploper in LaLiga, finalist in de Copa del Rey, op de drempel van de halve finale van de Champions League en de Supercopa de España is al gewonnen. Trainer Flick kan zijn geluk niet op. Als FC Barcelona zijn voorsprong weet vast te houden, dan treft het in de halve finale de winnaar van Inter tegen Bayern München.

Kan Borussia Dortmund voor een weergaloze stunt zorgen, of slaagt FC Barcelona erin het offensief van BVB te weerstaan en zich plaatsen voor de halve finale van de Champions League?

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Borussia Dortmund - Barcelona

Datum: 15-04-2025 Aftrap: 21:00 Locatie: Signal Iduna Park

Uitzending Borussia Dortmund - Barcelona: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Borussia Dortmund

Borussia Dortmund mist tegen FC Barcelona een drietal spelers. Marcel Sabitzer raakte in de verloren wedstrijd tegen RB Leipzig (2-0) geblesseerd aan zijn knie. Nico Schlotterbeck kampt ook met een knieblessure. De Duitse verdediger scheurde begin april tijdens een training zijn meniscus en ligt maanden uit de roulatie. Aanvoerder Emre Can speelde tegen Bayern München (2-2) nog de hele wedstrijd, maar is geschonden uit de strijd gekomen en is daarom ook afwezig.

Selectie Borussia Dortmund 2024/25

Positie Spelers Keepers Kobel, Meyer, Lotka Verdedigers Anton, Süle, Couto, Bensebaini, Mane, Kabar Middenvelders Özcan, Ryerson, Gross, Brandt, Svensson, Reyna, Chukwuemeka, Nmecha Aanvallers Guirassy, Beier, Adeyemi, Gittens, Duranville

Blessures en schorsingen Barcelona

Bij FC Barcelona mist naast Marc-André ter Stegen, die vanaf september geblesseerd is, ook Marc Casadó, Dani Olmo en Alejandro Balde.

Selectie Barcelona 2024/25

Positie Spelers Keepers Szczesny, Peña, Kochen Verdedigers Cubarsí, Koundé, Martínez, Araújo, Christensen, García, Martín, Fort Middenvelders De Jong, Pedri, López, Gavi, Torre, Víctor Aanvallers Yamal, Raphinha, Lewandowski, Fati, Torres

Recente vorm Borussia Dortmund

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Bayern München (2-2) Borussia Dortmund Bundesliga 09-04-2025 FC Barcelona (4-0) Borussia Dortmund Champions League 05-04-2025 Freiburg (1-4) Borussia Dortmund Bundesliga

Recente vorm Barcelona

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Leganes (0-1) FC Barcelona LaLiga 09-04-2025 FC Barcelona (4-0) Borussia Dortmund Champions League 05-04-2025 FC Barcelona (1-1) Real Betis LaLiga

