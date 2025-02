Waar je Manchester City - Liverpool kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Manchester City en Liverpool kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Liverpool van Arne Slot wacht dit weekend een lastige trip naar Manchester City. De regerend kampioen is weliswaar het hele seizoen al niet in heel goede doen, maar blijft uiteraard een geduchte tegenstander. Het feit dat Liverpool de afgelopen weken ook ietwat moeizamer begint te draaien maakt het voor Slot wellicht een extra hoofdpijndossier.

Zo moest Liverpool zich de afgelopen weken tegen zowel Everton als Aston Villa tevreden stellen met een 2-2 gelijkspel, terwijl er tussendoor slechts moeizaam van Wolves werd gewonnen.

De Reds staan echter nog altijd soeverein aan kop in de Premier League en kunnen dit weekend zelfs nog verder uitlopen op directe concurrent Arsenal nadat de ploeg van Mikel Arteta verrassend onderuit ging tegen West Ham United.

Zo staat Liverpool na 26 wedstrijden op 61 punten, maar liefst acht meer dan Arsenal. City moet zich vooralsnog tevreden stellen met plek vier in de stand, met 44 punten uit 25 wedstrijden.

A anvangstijdstip Manchester City - Liverpool

Datum: 23 februari 2025 Aftrap: 17:30 uur Locatie: Etihad Stadium

Uitzending Manchester City - Liverpool: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Premier League wedstrijd is te zien op Viaplay.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Manchester City

Pep Guardiola dreigt het zonder Erling Haaland te moeten doen dit weekend, nadat de Noorse spits eerder ook al niet in actie kon komen tegen Real Madrid vanwege een knieblessure.

Verder moeten ook Manuel Akanji, John Stones, Rodri en Oscar Bobb geblesseerd toekijken.

Selectie Manchester City 2024/25

Ederson, Ortega, Carson

Positie Spelers Keepers: Verdedigers: Dias, Akanji, Ake, Stones, Reis, Khusanov, Gvardiol, Lewis Middenvelders: Rodri, Nunes, Kovacic, Nico Gonzalez, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, McAtee Aanvallers: Haaland, Marmoush, Doku, Savinho, Grealish, Foden, Bobb

Blessures en schorsingen Liverpool

Arne Slot moet het eerst voorlopig doen zonder Joe Gomez vanwege een hamstringblessure, terwijl ook Conor Bradley niet beschikbaar is.

Cody Gakpo is ook nog altijd niet helemaal fit en het blijft afwachten of hij in actie kan komen in Manchester.

Selectie Liverpool 2024/25

Alisson, Kelleher, Jaros

Positie Spelers Keepers: Verdedigers: Konate, Gomez, Van Dijk, Quansah, Robertson, Tsimikas, Alexander-Arnold, Bradley Middenvelders: Gravenberch, Endo, Morton, MacAllister, Szoboszlai, Jones, Elliott Aanvallers: Diaz, Gakpo, Nunez, Salah, Chiesa, Jota

Recente vorm Manchester City

Datum Wedstrijden Competitie 19-02-2025 Real Madrid 3-1 Manchester City Champions League 15-02- 2025 Manchester City 4-0 Newcastle United Premier League 11-02- 2025 Manchester City 2-3 Real Madrid Champions League

Recente vorm Liverpool

Datum Wedstrijden Competitie 19-02- 2025 Aston Villa 2-2 Liverpool Premier League 16-02- 2025 Liverpool 2-1 Wolverhampton Wanderers Premier League 12-02- 2025 Everton 2-2 Liverpool Premier League

