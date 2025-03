Waar je PSV - Arsenal kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV Eindhoven en Arsenal kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

PSV krijgt de kans om zich na een horrorweek te herstellen; het werd uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en zag koploper Ajax het gat vergroten naar acht punten.

De Eindhovense ploeg is de afgelopen tijd niet in hele goede doen, maar kan zich herpakken tegen een kwakkelend Arsenal. De Londenaren reizen af naar Eindhoven om ook hun teleurstellende reeks ten einde te laten komen.De afgelopen twee wedstrijden wist het niet te winnen van Nottingham Forest (0-0) en West Ham United (0-2). Door deze resultaten heeft Liverpool een gat van dertien punten geslagen.

PSV zag hun riante voorsprong als koploper als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar moet er nu alles aandoen om volgend jaar ook Champions League te kunnen spelen. Een goed resultaat zou voor de Eindhovenaren een uitstekende uitgangspositie zijn voor de return, maar ook voor in de Eredivisie. In de Eredivisie voelt PSV onderhand de hete adem van FC Utrecht in de nek. De ploeg van Peter Bosz verkeert in zwaar weer en een overwinning tegen Arsenal is broodnodig.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip PSV Eindhoven - Arsenal

Datum: 4 maart 2025 Aftrap: 21:00 Locatie: Philips Stadion

Uitzending PSV Eindhoven - Arsenal: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV Eindhoven

Peter Bosz kan al geruime tijd niet over Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Malik Tillman beschikken. Dest en Pepi kampen beide met knieblessures, terwijl Tillman last heeft van een enkelkwetsuur. Spits Lucas Pérez ontbreekt, doordat hij niet is ingeschreven.

Selectie PSV Eindhoven 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Mauro Júnior, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia, Karsdorp, Obispo, Nagalo Middenvelders: Veerman, Schouten, Saibari, Til, Babadi, Land Aanvallers: Bakayoko, Lang, Perisic, Driouech, De Jong

Blessures en schorsingen Arsenal

De spoeling in de aanval van de ploeg van Mikel Arteta is dun. Al lange tijd mist de Spaanse trainer voorhoede spelers. Voor Havertz, Jesus en Tomiyasu is het einde seizoen, terwijl Martinelli en Saka in april terug worden verwacht.

Selectie Arsenal 2024/25

Positie Spelers Keepers: Raya, Neto Verdedigers: Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Tierney, White, Zinchenko, Calafiori, Kiwior Middenvelders: Rice, Partey, Nwaneri, Ødegaard, Jorginho Aanvallers: Trossard, Merino, Sterling

Recente vorm PSV Eindhoven

Datum Wedstrijden Competitie 01-03-2025 Go Ahead Eagles 3 - 2 PSV Eredivisie 26-02- 2025 PSV 1 - 2 Go Ahead Eagles TOTO KNVB Beker 19-02- 2025 PSV 3-1 Juventus Champions League

Recente vorm Arsenal

Datum Wedstrijden Competitie 26-02- 2025 Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal Premier League 22-02- 2025 Arsenal 0 - 0 West Ham United Premier League 15-02- 2025 Leicester City 0 - 2 Arsenal Premier League

Handige links