Waar je Real Madrid - Real Sociedad kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Real Madrid en Real Sociedad kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de zwaarbevochten zege op Leganes in LaLiga afgelopen weekend moet Real Madrid gelijk weer aan de bak tegen Real Sociedad in de strijd om een plekje in de finale van de Copa del Rey.

De ploeg van Carlo Ancelotti mag begin april nog altijd dromen van de treble en kan dinsdag weer een stapje dichterbij de eerste prijs komen ten koste van Sociedad.

De eerste ontmoeting tussen beide ploegen eindigde in februari in een 1-0 overwinning voor Madrid dankzij een doelpunt van het Braziliaanse wonderkind Endrick, maar de halve finale is zeker nog niet gestreden.

Sociedad beschikt met spelers als Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi en Takefusa Kubo over de nodige individuele kwaliteit en kan zeker voor een verrassing zorgen als alles meezit.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Real Madrid - Real Sociedad

Datum: 1 april, 2025 Aftrap: 21:30 Locatie: Santiago Bernabeu

Uitzending Real Madrid - Real Sociedad: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Copa del Rey wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Real Madrid

Ancelotti moet het nog altijd zonder de geblesseerden Eder Militao, Dani Carvajal en Dani Ceballos doen, terwijl ook Ferland Mendy niet helemaal fit is.

Selectie Real Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers Courtois, Lunin Verdedigers Militao, Asencio, Alaba, Vallejo, Rudiger, Mendy, Garcia, Carvajal, Vazquez Middenvelders Tchouameni, Valverde, Camavinga, Ceballos, Modric, Bellingham Aanvallers Vinicius Jr, Mbappe, Guler, Rodrygo, Diaz, Endrick

Blessures en schorsingen Real Sociedad

De Basken hebben een grotendeels fitte selectie ter beschikking voor de kraker in de Spaanse hoofdstad.

Selectie Real Sociedad 2024/25

Positie Spelers Keepers Remiro, Marrero Verdedigers Aguerd, Zubeldia, Pacheco, Elustondo, Martin, Lopez, Munoz, Aramburu, Traore, Odriozola Middenvelders Zubimendi, Sucic, Turrientes, Olasagasti, Mendez, Zakharyan, Marin Aanvallers Barrenetxea, Becker, Kubo, Gomez, Oyarzabal, Oskarsson

Recente vorm Real Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 29-03-2025 Real Madrid 3-2 Leganes LaLiga 15-03-2025 Villarreal 1-2 Real Madrid LaLiga 12-03-2025 Atletico Madrid 1-0 Real Madrid Champions League

Recente vorm Real Sociedad

Datum Wedstrijden Competitie 29-03-2025 Real Sociedad 2-1 Real Valladolid LaLiga 16-03-2025 Rayo Vallecano 2-2 Real Sociedad LaLiga 13-03-2025 Manchester United 4-1 Real Sociedad Europa League

