Waar je Real Madrid - Atletico Madrid kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Real Madrid en Atletico Madrid kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de teleurstellende nederlaag tegen Real Betis van afgelopen weekend krijgt Real Madrid de kans om alle frustratie van zich af te spelen in de Champions League kraker tegen stadsgenoot Atletico Madrid op dinsdag. De ploeg van Carlo Ancelotti bleek in de tussenronde een maatje te groot voor Manchester City en bij de laatste 16 wacht gelijk nog een tegenstander van formaat.

Het Atleti van Diego Simeone is de afgelopen weken in topvorm en wist dit weekend Athletic Bilbao op geroutineerde wijze te verslaan in LaLiga, op deze manier optimaal gebruik makend van de misstap van Real Madrid.

Atletico is echter niet alleen maar vechtvoetbal en magere overwinningen dit seizoen, zoals we zagen in de spectaculaire 4-4 tegen Barcelona in de Copa del Rey vorige week.

Het belooft dan ook een interessante pot te worden in de Spaanse hoofdstad en Atletico zal maar wat graag revanche nemen voor de verloren Champions League finales van 2014 en 2016, die intussen respectievelijk 10 en acht jaren geleden zijn maar nog altijd vers in het geheugen zit bij fans van beide ploegen.

A anvangstijdstip Real Madrid - Atletico Madrid

Datum: 4 maart 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Estadio Santiago Bernabeu

Uitzending Real Madrid - Atletico Madrid: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Real Madrid

Ancelotti moet het tegen de aartsrivaal doen zonder de geschorste Jude Bellingham, terwijl Dani Carvajal, Eder Militao en Dani Ceballos vanwege blessureleed afwezig zullen zijn.

Selectie Real Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers: Courtois, Lunin, Mestre Verdedigers: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Garcia, Rudiger, Mendy, Asencio, Ramon, Aguado, Ribes, Vazquez Middenvelders: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Guler, Ceballos, Diaz Aanvallers: Mbappe, Rodrygo, Vinicius Jr., Endrick

Blessures en schorsingen Atletico Madrid

Koke moet de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan, terwijl ook Cesar Azpilicueta niet helemaal 100 procent fit is.

Selectie Atletico Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers: Oblak, Musso, Iturbe, Gomis Verdedigers: Gimenez, Azpilicueta, LEnglet, Molina, Galan, Reinildo, Le Normand Middenvelders: Gallagher, De Paul, Koke, Barrios, Lemar, Lino, Llorente, Riquelme, Witsel, Serrano Aanvallers: Griezmann, Sorloth, Correa, Alvarez, Simeone

Recente vorm Real Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 01-03-2025 Real Betis 2-1 Real Madrid LaLiga 26-02- 2025 Real Sociedad 0-1 Real Madrid Copa del Rey 23-02- 2025 Real Madrid 2-0 Girona LaLiga

Recente vorm Atletico Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 01-01- 2025 Atletico Madrid 1-0 Athletic Bilbao LaLiga 25-02- 2025 Barcelona 4-4 Atletico Madrid Copa del Rey 22-02- 2025 Valencia 0-3 Atletico Madrid LaLiga

