Waar je Real Madrid - Arsenal kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Real Madrid en Arsenal kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Vanavond om 21:00 uur ontvangt Real Madrid Arsenal in het Santiago Bernabéu voor de return in de kwartfinale van de Champions League. In de heenwedstrijd op 8 april in Londen verloor Real Madrid met 3-0, wat de druk op hen verhoogt om een historische comeback te realiseren. Jude Bellingham benadrukte dat het woord "remontada" deze week het vaakst in de kleedkamer is gehoord, en dat het team zich voorbereidt op een intense strijd om de achterstand goed te maken

Arsenal, onder leiding van Mikel Arteta, heeft een solide uitgangspositie na de dominante overwinning in de eerste ontmoeting. The Gunners hebben dit seizoen indruk gemaakt met een sterke defensie en het vermogen om tegenstanders onder druk te zetten. Spelers zoals Declan Rice en William Saliba zullen cruciaal zijn om de controle over de wedstrijd te behouden en de voorsprong te verdedigen.

Voor Real Madrid is het essentieel om vanaf het begin druk uit te oefenen en snel te scoren om het momentum te keren. Kylian Mbappé, met zeven doelpunten en één assist in de Champions League dit seizoen, zal een sleutelrol spelen in de aanval. Deze spannende wedstrijd is te bekijken bij Ziggo Sport.

A anvangstijdstip Real Madrid - Arsenal

Datum: 16 april 2024 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Uitzending Real Madrid - Arsenal: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Real Madrid

Carlo Ancelotti mist ten opzichte van de vorige ontmoeting met Arsenal alleen Eduardo Camavinga. De Fransman pakte een domme tweede gele kaart nadat hij de bal wegtrapte toen de scheids gefloten had. Voor de rest ontbreken Andriy Lunin, Ferland Mendy, Dani Carvajal en Éder Militão door blessures.

Selectie Real Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers Courtois, González, Mestre Verdedigers Asencio, Rüdiger, Alaba, Vallejo, García, Vázquez, Ramon, Aguado Middenvelders Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Modric, Bellingham, Andres Aanvallers Vinícius Jr., Rodrygo, Güler, Díaz, Mbappé, Endrick

Blessures en schorsingen Arsenal

Mikel Arteta kan voor de return, net als in het heenduel, niet over de volgende namen beschikken: Gabriel, Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus en Kai Havertz. Aan deze blessurelijst is ook de Italiaan Jorginho toegevoegd. De middenvelder heeft last van een ribblessure.

Selectie Arsenal 2024/25

Positie Spelers Keepers Raya, Neto, Setford Verdedigers Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Zinchenko, Tierney, Timber Middenvelders Partey, Rice, Merino, Ødegaard, Gower Aanvallers Martinelli, Trossard, Saka, Nwaneri, Sterling, Butler-Oyedeji

Recente vorm Real Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 13-04-2025 Deportivo Alavés 0-1 Real Madrid LaLiga 08-04-2025 Arsenal 3-0 Real Madrid Champions League 05-04-2025 Real Madrid 1-2 Valencia LaLiga

Recente vorm Arsenal

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Arsenal 1-1 Brentford Premier League 08-04-2025 Arsenal 3-0 Real Madrid Champions League 05-04-2025 Everton 1-1 Arsenal Premier League

