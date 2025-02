Waar je PSV - Feyenoord kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV en Feyenoord kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het moge duidelijk zijn dat 2025 vooralsnog geen topjaar is voor zowel PSV als Feyenoord. Er was weliswaar succes voor beide topclubs in de Champions League, maar in de Eredivisie gaat het vooralsnog erg moeizaam sinds de hervatting na de winterstop.

Zo moest PSV zijn meerdere erkennen in PEC Zwolle en wisten zowel AZ als NEC de ploeg van Peter Bosz ook punten afhandig te maken. Feyenoord moest afgelopen weekend weer een nieuwe opdoffer incasseren toen er van aartsrivaal Ajax verloren werd, nadat eerder al Utrecht te sterk bleek en Willem II de Rotterdammers op een gelijkspel wist te houden.

De focus gaat nu vol op de KNVB Beker voor de kraker op woensdag en dat blijft altijd een verhaal op zich, zoals de spectaculaire zege van PSV op Excelsior afgelopen maand nog maar eens bevestigde. En voor Feyenoord en trainer Brian Priske zou het een fraaie troostprijs zijn na wat dreigt een overgangsseizoen te worden.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip PSV - Feyenoord

Datum: 5 februari 2025 Aftrap: 18:45 uur Locatie: Philips Stadion

Uitzending PSV - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

KNVB Beker wedstrijden kijk je dit seizoen live bij ESPN en STAR Channel. Kijk eenvoudig op je Mediabox Next of Next Mini óf volg de wedstrijden waar je ook bent met Ziggo GO.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV

Peter Bosz kan niet beschikken over zeker zes spelers, terwijl nieuwe aanwinst Tyrell Malacia nog niet speelgerechtigd is. In de kwartfinale van het bekertoernooi moet Bosz flink gaan puzzelen. Ricardo Pepi en Malik Tillman zijn mogelijk tot het einde van het seizoen niet meer inzetbaar, terwijl Olivier Boscagli een aantal weken uit de roulatie is.

Selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Van de Blaak, Bresser, Kuhn, Nagalo, Malacia, Ledezma Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Saibari, Land Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Younis, Uneken, Perisic, Bajraktarević

Blessures en schorsingen Feyenoord

Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Anis Hadj-Moussa zijn woensdagavond niet beschikbaar voor Feyenoord in het bekerduel met PSV. Dat vertelde trainer Brian Priske tijdens een persmoment in De Kuip. Het viertal voegt zich bij de lijst met afwezigen bij Feyenoord. Van Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje en Calvin Stengs was al bekend dat zij voorlopig niet beschikbaar zijn.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Bijlow, Wellenreuther, Andreev, Bossin Verdedigers: Smal, Mitchell, Hancko, Gonzalez, Lotomba, Bueno, Read, Nieuwkoop, Beelen, Hartman, Trauner Middenvelders: Nadje, Milambo, Zerrouki, Timber, Stengs, Hwang, 'T Zandt, Targhalline, Moder Aanvallers: Hadj Moussa, Osman, Ueda, Paixão, Ivanušec, Carranza

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 01-02-2025 NEC 3-3 PSV Eredivisie 29-01- 2025 PSV 3-2 Liverpool Champions League 25-01- 2025 PSV 3-2 NAC Eredivisie

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 02-02- 2025 Ajax 2-1 Feyenoord Eredivisie 29-01- 2025 Lille 6-1 Feyenoord Champions League 22-01- 2025 Feyenoord 3-0 Bayern Munchen Champions League

