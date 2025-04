Waar je Paris Saint-Germain - Aston Villa kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De UEFA Champions League-kwartfinale tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa is de eerste ontmoeting ooit tussen beide ploegen. PSG, onder leiding van coach Luis Enrique, heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een Europese grootmacht, maar heeft de felbegeerde Champions League-titel nog niet weten te veroveren. Dit seizoen hebben ze echter indruk gemaakt door onder andere Liverpool uit te schakelen en de Franse Ligue 1 vroegtijdig te winnen. Enrique benadrukt dat er geen duidelijke favorieten zijn in deze fase van het toernooi en dat Aston Villa hun plek in de kwartfinales meer dan verdient.

Aston Villa, onder leiding van manager Unai Emery, heeft een opmerkelijke opmars doorgemaakt. Met een zege op Club Brugge in de vorige ronde plaatsten ze zich voor de kwartfinales, waarbij Marco Asensio en Ian Maatsen belangrijke bijdragen leverden. Emery, die eerder bij PSG werkzaam was, keert terug naar het Parc des Princes met de ambitie om zijn huidige team naar nieuwe hoogten te leiden. Hij benadrukt het respect dat hij heeft voor PSG en hun prestaties, maar is vastbesloten om Aston Villa te laten schitteren op het Europese toneel.

De eerste ontmoeting tussen deze twee teams vindt plaats op 9 april 2025 in het iconische Parc des Princes in Parijs. De terugwedstrijd staat gepland voor 15 april 2025 in Villa Park, Birmingham. Voor fans in Nederland is de heenwedstrijd live te volgen op Ziggo Sport 2. Dit dubbele treffen biedt niet alleen een kans voor PSG om hun Europese ambities waar te maken, maar ook voor Aston Villa om zich te vestigen als een serieuze uitdager op het hoogste niveau.

A anvangstijdstip Paris Saint-Germain - Aston Villa

Datum: 9 april 2024 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Parc des Princes, Parijs

Uitzending Paris Saint-Germain - Aston Villa: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Paris Saint-Germain

Luis Enrique kan woensdagavond bijna over zijn gehele selectie beschikken. Er zijn twee afwezigen: de captain Marquinhos is geschorst en Zuid-Koreaan Kang-in Lee is geblesseerd. Voor de rest zijn sterspelers zoals Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé en Bradley Barcola allemaal aanwezig.

Selectie Paris Saint-Germain 2024/25

Positie Spelers Keepers Donnarumma, Safonov, Tenas Verdedigers Pacho, Beraldo, Kimpembe, El Hannach, Mendes, Lucas Hernández, Hakimi, Zague Middenvelders João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz, Mayulu Aanvallers Kvaratskhelia, Barcola, Doué, Dembélé, Mbaye, Ramos

Blessures en schorsingen Aston Villa

Unai Emery heeft net als zijn collega Enrique een bijna volledig fitte selectie. Leon Bailey en Ross Barkley zijn de enige twee spelers met blessures. Barkley zal niet aanwezig zijn terwijl Bailey een twijfelgeval is. Daarnaast zijn de Nederlander Donyell Malen en de Spanjaard Andrés García niet ingeschreven voor het miljardenbal.

Selectie Aston Villa 2024/25

Positie Spelers Keepers Martínez, Olsen, Zych Verdedigers Torres, Konsa, Disasi, Mings, Hause, Maatsen, Digne, Cash Middenvelders Onana, Kamara, Bogarde, Tielemans, McGinn, Ramsey, Rogers Aanvallers Rashford, Asensio, Watkins

Recente vorm Paris Saint-Germain

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 Paris Saint-Germain 1-0 Angers SCO Ligue 1 01-04-2025 USL Dunkerque 2-4 Paris Saint-Germain Coupe de France 29-03-2025 AS Saint-Étienne 1-6 Paris Saint-Germain Ligue 1

Recente vorm Aston Villa

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 Aston Villa 2-1 Nottingham Forest Premier League 02-04-2025 Brighton & Hove Albion 0-3 Aston Villa Premier League 30-03-2025 Preston North End 0-3 Aston Villa FA Cup

