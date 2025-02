Waar je Juventus - PSV kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Juventus en PSV kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Europese avontuur van PSV is intussen aanbeland in de tussenronde van de Champions League, waar met Juventus een bekend gezicht watch deze dinsdag. Beide ploegen troffen elkaar ook al tijdens speelronde 1 van de competitiefase, toen de Italianen met 3-1 te sterk waren voor de mannen van Peter Bosz.

PSV wist zich in het vervolg van de competitiefase echter sterk te herstellen en na knappe gelijke spelen tegen Sporting CP en Paris Saint-Germain werd er gewonnen van Girona en Shakhtar Donetsk. Een nederlaag tegen Brest leek even roet in het eten te gooien, maar de Eredivisie kampioen sloot vervolgens af met overwinningen op Rode Ster Belgrado en Liverpool om een plek bij de beste 24 veilig te stellen.

Ondanks dit Europese succes is het voor PSV vooralsnog een beetje een seizoen met gemengde gevoelens. Waar de Eindhovenaren vorig seizoen bij tijd en wijle onverslaanbaar leken is dat in 2024-25 niet langer het geval.

Vooral de weken na de winterstop zijn voor PSV niet echt soepel verlopen en in de Eredivisie is Ajax ineens weer een geduchte concurrent in de strijd om de titel.

Desalniettemin staat PSV er nationaal nog altijd een stuk beter voor dan Juventus. De ploeg uit Turijn lijkt de titeldromen al op te kunnen bergen en moet zich vooralsnog richten op de strijd voor een plek in de top 4 in Serie A. Er wordt weliswaar weinig verloren in de Italiaanse competitie, maar daar staan bijzonder veel gelijke spelen tegenover en knappe wedstrijden worden afgewisseld met tegenvallende prestaties.

Ook in Europa is de ploeg van Thiago Motta niet bepaald een toonbeeld van consistentie. Er werd knap gewonnen van Manchester City, maar tegelijkertijd werd er in de competitiefase ook thuis verloren van Stuttgart en Benfica.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Juventus - PSV

Datum: 11 februari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Allianz Stadium

Uitzending Juventus - PSV: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Juventus

Juve heeft met Bremer en Juan Cabal twee langdurig geblesseerden die het tweeluik met PSV aan zich voorbij moeten laten gaan.

Selectie Juventus 2024/25

Positie Spelers Keepers: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio Verdedigers: Bremer, Gatti, Kalulu, Vambiaso, Cabal, Savona, Rouhi, Kelly, Veiga Middenvelders: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Thuram, Douglas Luiz Aanvallers: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Milik, Weah, Mbangula, Kolo Muani

Blessures en schorsingen PSV

Het Amerikaanse trio Sergino Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi staat nog altijd aan de kant met een aantal verschillende blessures.

Selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Malacia, Van de Blaak, Kuhn, Nagalo Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Land, Ledezma, Saibari Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Perisic, Uneken, Abed, Bajraktarevic

