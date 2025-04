Waar je Inter - Bayern München kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Inter en Bayern München kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Vanavond om 21:00 uur staat in het iconische San Siro de return op het programma tussen Inter en Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Inter heeft in de heenwedstrijd in München een verrassende 2-1 zege geboekt dankzij een late treffer van Davide Frattesi. Met dat voordeel op zak wil de ploeg van Simone Inzaghi de klus voor eigen publiek afmaken, terwijl Bayern onder druk staat om te reageren.

Bayern moet het stellen zonder enkele sterkhouders zoals Manuel Neuer, Alphonso Davies en Jamal Musiala. Kingsley Coman en Serge Gnabry zijn wel weer inzetbaar, wat coach Vincent Kompany wat meer aanvallende opties geeft. Aan de andere kant kampt ook Inter met blessures, waaronder die van Denzel Dumfries, maar met spelers als Lautaro Martínez en Nicolò Barella in vorm, is de hoop op een halve finale levendig in Milaan.

De druk ligt vanavond vooral bij de Duitsers, die een achterstand moeten goedmaken tegen een Inter dat thuis zelden verzaakt. Met Harry Kane tegenover Martínez zijn er genoeg redenen om je op te maken voor een spannend duel. De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport vanaf 21:00 uur.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Inter - Bayern München

Datum: 16 april 2024 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Stadio Giuseppe Meazza, Milaan

Uitzending Inter - Bayern München: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Inter

Inter kan woensdagavond nog steeds niet beschikken over de Nederlander Denzel Dumfries. De rechtsachter speelde 16 maart zijn laatste wedstrijd voor de Nerazzuri en raakte in de wedstrijd tegen Atalanta geblesseerd. Voor de rest mist trainer Simone Inzaghi Piotr Zielinski en Valentín Carboni aan blessures.

Selectie Inter 2024/25

Positie Spelers Keepers Josep Martínez, Sommer, Di Gennaro Verdedigers Bastoni, Pavard, Bisseck, De Vrij, Acerbi, Dimarco, Augusto, Darmian, Re Cecconi Middenvelders Calhanoglu, Asllani, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Zalewski, De Pieri, Zanchetta, Berenbruch Aanvallers Correa, Lautaro Martínez, Thuram, Taremi, Arnautovic

Blessures en schorsingen Bayern München

Trainer Vincent Kompany mist net als tijdens het heenduel ook voor deze wedstrijd de nodige spelers. Vaste krachten zoals Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala en Dayot Upamecano zullen allemaal niet beschikbaar zijn vanwege blessures. Voor de rest zijn ook Hiroki Ito en Tarek Buchmann niet inzetbaar.

Selectie Bayern München 2024/25

Positie Spelers Keepers Urbig, Peretz, Ulreich, Klanac Verdedigers Min-jae, Dier, Guerreiro, Stanisic, Boey Middenvelders Kimmich, Pavlovic, Palhinha, Laimer, Goretzka, Asp, Karl Aanvallers Coman, Gnabry, Olise, Sané, Müller, Vidovic, Kane, Kusi-Asare

Recente vorm Inter

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Inter 3-1 Cagliari Serie A 08-04-2025 Bayern München 1-2 Inter Champions League 05-04-2025 Parma 2-2 Inter Serie A

Recente vorm Bayern München

Datum Wedstrijden Competitie 12-04-2025 Bayern München 2-2 Borussia Dortmund Bundesliga 08-04-2025 Bayer München 1-2 Inter Champions League 04-04-2025 FC Augsburg 1-3 Bayern München Bundesliga

