Waar je Barcelona - Borussia Dortmund kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Barcelona en Borussia Dortmund kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De UEFA Champions League-kwartfinale tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund is een herhaling van hun ontmoeting in de groepsfase, waar Barcelona met 3-2 zegevierde. Dit keer treffen ze elkaar in de kwartfinale, wat de rivaliteit tussen beide teams verder aanwakkert.

Barcelona, onder leiding van coach Hansi Flick, heeft zich in de competitie bewezen met overtuigende overwinningen. Flick benadrukte de positieve evolutie van het team en hun voorbereiding op deze cruciale wedstrijd. Aan de andere kant heeft Borussia Dortmund, geleid door Niko Kovač, zich knap door de vorige rondes heen geslagen. Kovač waarschuwde voor de aanvallende kracht van Barcelona en benadrukte de uitdaging die dit met zich meebrengt.

De heenwedstrijd vindt plaats op 9 april 2025 in het Olympisch Stadion Lluís Companys in Barcelona, terwijl de return op 15 april 2025 in het Signal Iduna Park in Dortmund gespeeld wordt. Voor Nederlandse kijkers zijn beide wedstrijden live te volgen op Ziggo Sport. Gezien de recente geschiedenis en de huidige vorm van beide teams belooft dit duel een spektakel te worden.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Barcelona - Borussia Dortmund

Datum: 9 april 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Uitzending Barcelona - Borussia Dortmund: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Barcelona

Hansi Flick heeft vier blessures om rekening mee te houden voor het duel met Borussia Dortmund. Marc-André Ter Stegen, Dani Olmo, Marc Bernal en Marc Casadó zijn alle vier geblesseerd en missen het duel. De ploeg uit Catalonië heeft verder geen schorsingen.

Selectie Barcelona 2024/25

Positie Spelers Keepers Peña, Szczesny, Kochen Verdedigers Cubarsí, Araujo, Christensen, García, Martínez, Balde, Martín, Koundé, Fort Middenvelders Pedri, Gavi, López, De Jong, Torre Aanvallers Raphinha, Ansu Fati, Yamal, Torres, Lewandowski, Víctor

Blessures en schorsingen Borussia Dortmund

Niko Kovac mist net als Flick vier spelers. Cole Campbell, Nico Schlotterbeck en Marcel Sabitzer zijn alle drie geblesseerd. De Duitser Pascal Gross is geschorst.

Selectie Borussia Dortmund 2024/25

Positie Spelers Keepers Kobel, Lotka, Meyer, Ostrzinski Verdedigers Anton, Süle, Bensebaini, Svensson, Kabar, Yan Couto, Ryerson Middenvelders Can, Özcan, Nmecha, Chukwuemeka, Wätjen, Brandt, Reyna Aanvallers Gittens, Duranville, Adeyemi, Guirassy, Beier

Recente vorm Barcelona

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 FC Barcelona 1-1 Real Betis LaLiga 02-04-2025 Atlético Madrid 0-1 FC Barcelona Copa del Rey 30-03-2025 FC Barcelona 4-1 Girona LaLiga

Recente vorm Borussia Dortmund

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 SC Freiburg 1-4 Borussia Dortmund Bundesliga 30-03-2025 Borussia Dortmund 3-1 FSV Mainz 05 Bundesliga 15-03-2025 RB Leipzig 2-0 Borussia Dortmund Bundesliga

Handige links