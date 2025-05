Waar je PSV Eindhoven - Heracles kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV Eindhoven en Heracles kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De spanning in de Eredivisie is weer helemaal terug. Met nog twee speelronden te gaan is het verschil tussen koploper Ajax en PSV slechts één punt. Kans PSV alsnog kampioen worden, of trekt Ajax aan het langste eind?

Om überhaupt nog kans te maken op het kampioenschap, dient PSV eerst thuis af te rekenen met PSV. De ploeg van Peter Bosz lijkt de oude vorm helemaal terug te hebben gevonden na de comeback tegen Feyenoord. Maar ook voor Heracles is een overwinning het enige dat telt. De club uit Almelo heeft drie punten nodig om de play-offs voor Europees voetbal in zicht te houden.

Mis niks van de spannende ontknoping van de Eredivisie!

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending PSV Eindhoven - Heracles: TV zender en online live stream s

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip PSV Eindhoven - Heracles

Info Eredivisie

Eredivisie 14 mei 2025, 20:00

Philips Stadion

Team nieuws & selecties

PSV Eindhoven PSV Wissels Heracles HER PSV PSV HER HER

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Eredivisie Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Ajax AJX 32 23 5 4 63 30 +33 74 V G V W W 2 PSV Eindhoven PSV 32 23 4 5 96 37 +59 73 W W W W W 3 Feyenoord FEY 32 19 8 5 74 36 +38 65 V W W W W 11 FC Groningen GRO 32 10 8 14 38 49 -11 38 V W W V V 12 Heracles HER 32 9 11 12 40 57 -17 38 W V V W G 13 NEC NEC 32 10 7 15 46 45 +1 37 W G V W V Champions League Kwalificatie Champions League Kwalificatie Europa League Europa Conference League Play-off Degradatie Play-off Degradatie

